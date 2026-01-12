Live
Max Verstappent már többször is azzal vádolták, hogy kelleténél nagyobb befolyással rendelkezik a saját csapatán belül. A Red Bull vezérigazgatója, Oliver Mintzlaff azonban tiszta vizet öntött a pohárba, és elmagyarázta, miként működik a hierarchia az energiaitalosoknál.

Max Verstappen elképesztő hajrát produkált a 2025-ös Forma-1-es idény második félében. A négyszeres világbajnok holland sorra nyerte a versenyeket, és végül csupán két ponttal maradt le az ötödik vb-címéről. A Red Bull ebben az időszakban hatalmas előrelépést mutatott, úgy tűnt, Christian Horner csapatfőnök menesztése után Laurent Mekies új lendületet tudott adni a csapatnak, de persze a győzelmeket a pályán Verstappen szállította. Emiatt fel is erősödtek azok a hangok, miszerint a 28 éves sztárnak a kelleténél nagyobb a beleszólása az osztrák istálló működésébe, sőt, egyesek szerint ő maga irányítja valójában az F1-es alakulatot.

A Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen hatalmasat hajrázott a 2025-ös idény második felében
A Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen hatalmasat hajrázott a 2025-ös idény második felében
Fotó: RANJITH KUMAR / NurPhoto

A Red Bull vezérigazgatója cáfol

Oliver Mintzlaff, a Red Bull vezérigazgatója, határozottan elutasította a Verstappent és a Red Bull belső működését ért vádakat.

Ez teljesen abszurd. Minden megállapodásunk világos, és Max soha nem kért tőlünk semmit, 

sem ő, sem az apja, sem a menedzsere. Tudja, mit akar, de ez természetes, hiszen ő a világ legjobb versenyzője” – nyilatkozta Mintzlaff a holland De Telegraafnak.

A Red Bull vezetője leszögezte, hogy a csapatnak nem az a célja, hogy kizárólag Verstappen teljesítményére fókuszáljon. „Mi egy energiaital-gyártó cég vagyunk, és minden döntésünket ennek mentén hozzuk meg. A csapat egyensúlya nem egyetlen pilótán múlik. 

Aki a főnök nálunk, az a doboz, amit árulunk” 

– mondta a vezérigazgató.

Oliver Mintzlaff szerint a Red Bull nem csak Max Verstappen óhajait lesi
Oliver Mintzlaff szerint a Red Bull nem csak Max Verstappen óhajait lesi
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Mintzlaff arról is beszélt, hogy Verstappen elkötelezett a csapat iránt, ezért nem kell tartaniuk attól, hogy a holland elhagyná őket – függetlenül attól, hogy mit hoz az új szezon a 2026-os szabályváltozások fényében.

 „Nem félek attól, hogy valamilyen teljesítményklauzula lépne életbe a szerződésében. Max pontosan látja, mennyit dolgozunk, és érzékeli, hogy a csapat hangulata is rengeteget javult. Ezért vagyok biztos benne, hogy maradni fog” – idézte a motorsport.hu a Red Bull-vezér szavait.

