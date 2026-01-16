Live
Magyar idő szerint péntek hajnalban került sor az idei első Forma-1-es csapatbemutatóra. A Red Bull a fiókcsapatával, a Racing Bullsszal együtt leleplezte a 2026-os versenyautójának a festését.

A Ford detroiti évindító eseményén került sor az idei első F1-es csapatbemutatóra, a Red Bull leleplezte új versenygépének, az RB22-esnek a festését.

DETROIT, MICHIGAN - JANUARY 15: Isack Hadjar of France and Oracle Red Bull Racing, Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing and Laurent Mekies, Team Principal of Oracle Red Bull Racing unveil their 2026 livery during the Red Bull Racing season launch at Michigan Central Station on January 15, 2026 in Detroit, Michigan. Mark Thompson/Getty Images/AFP (Photo by Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Bemutatta 2026-os F1-es autóját a Red Bull
Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ilyen lett a Red Bull 2026-os F1-es autója

A Red Bull a 2026-os új motorformula bevezetése miatt saját erőforrás-fejlesztésbe kezdett a Ford támogatásával, miközben az osztrák istálló korábbi patnere, a Honda az Aston Martinnak szállít majd motorokat. Az új autó dizájnjában ennek köszönhetően hangsúlyosan jelenik meg a Ford logója, de a megújulás mellett a klasszikus Red Bull-vonásokat is magán hordozza a 2026-os versenygép. 

A négyszeres világbajnok Max Verstappen mellett ezúttal Isack Hadjar fogja vezetni idén az RB 22-est, 

amelynek még csak a festését mutatták be, maga az autó elsőként a barcelonai és bahreini teszteken debütál majd.

A szintén Ford-motort használó Racing Bulls idei gépét is felfedték, a testvércsapat új autóját Liam Lawson és az újonc Arvid Lindblad fogják vezetni 2026-ban.

Íme, a Red Bull és a Racing Bulls 2026-os F1-es autója:

Galéria: Képeken a Red Bull és a Racing Bulls 2026-os F1-es autója
1/10
Íme, a Red Bull 2026-os Forma-1-es autója

