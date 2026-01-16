A Ford detroiti évindító eseményén került sor az idei első F1-es csapatbemutatóra, a Red Bull leleplezte új versenygépének, az RB22-esnek a festését.

Bemutatta 2026-os F1-es autóját a Red Bull

Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ilyen lett a Red Bull 2026-os F1-es autója

A Red Bull a 2026-os új motorformula bevezetése miatt saját erőforrás-fejlesztésbe kezdett a Ford támogatásával, miközben az osztrák istálló korábbi patnere, a Honda az Aston Martinnak szállít majd motorokat. Az új autó dizájnjában ennek köszönhetően hangsúlyosan jelenik meg a Ford logója, de a megújulás mellett a klasszikus Red Bull-vonásokat is magán hordozza a 2026-os versenygép.

A négyszeres világbajnok Max Verstappen mellett ezúttal Isack Hadjar fogja vezetni idén az RB 22-est,

amelynek még csak a festését mutatták be, maga az autó elsőként a barcelonai és bahreini teszteken debütál majd.

A szintén Ford-motort használó Racing Bulls idei gépét is felfedték, a testvércsapat új autóját Liam Lawson és az újonc Arvid Lindblad fogják vezetni 2026-ban.

Íme, a Red Bull és a Racing Bulls 2026-os F1-es autója: