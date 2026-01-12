A 2026-os Forma-1-es szezonnak a Red Bull ismét egy új pilótapárossal vág neki. A négyszeres világbajnok Max Verstappen csapattársa ezúttal a Racing Bullstól érkező Isack Hadjar lesz, akinek meglepően jól sikerült az újonc éve.

Isack Hadjar a 2026-os idényt már a Red Bull pilótájaként kezdheti meg

Fotó: PADDOCKER / NurPhoto

Hadjar Hollandiában állhatott fel először a dobogóra, de a zandvoorti versenyhétvégén már az időmérőn felhívta magára a figyelmet azzal, hogy negyedik lett. A futamon meglepő módon végig tartani tudta a lépést az élmezőnnyel, majd miután Lando Norris motorhiba miatt kiesett, feljött a harmadik helyre Oscar Piastri és Max Verstappen mögé, ezzel megszerezve első F1-es dobogóját.

A Red Bull új pilótája kínos helyzetbe került az első F1-es dobogója után

A fiatal pilóta a Talking Bull podcastban elárult egy vicces kulisszatitkot arról, hogy mennyire felkészületlenül érte, hogy dobogós lett. Hadjar ugyanis nem volt tisztában a protokollal, így nem tudta, hogy a pilóták a dobogós ünnepségek után át szoktak öltözni, így a médiafeladatait kénytelen volt az izzadság- és pezsgőszagú versenyruhájában letudni.

„Ez egy teljesen új folyamat volt számomra. A pihenőszobában voltam Maxszal és Oscarral, és ők már felkészültek erre. Ott voltak edzőcipőkkel, törölközőkkel, át tudtak öltözni. Ránéztem Harryre (Harry Mann, Hadjar teljesítménytrénere), és megkérdeztem: »Hoztál nekem törölközőt?« Ő meg azt mondta: »Nem!«. Erre én: »Van egy alsógatyád?«. Nekik meg teljesen új ruhájuk van, hiszen a dobogó után vizes és büdös vagy. Ők átöltöztek, ott volt nekik egy erre a célra készített törölköző, amit maguk köré tudtak tekerni, hogy át tudjanak öltözni. Én meg csak ámultam.

A sajtótájékoztatón ezek a srácok illatosak voltak, teljesen frissek, én meg azt gondoltam, hogy ez nem igazságos!”

– mondta mosolyogva a francia versenyző, aki az újoncszezonjában 51 pontot szerzett a Forma-1-ben.