Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Elindultak az amerikai vadászgépek Grönlandra – most foglalják el?

Figyelem

Ez minden autóst érint: idén ennyivel kell többet fizetni

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Schumacher család életét évek óta nagy titok övezi, különösen Michael Schumacher 2013-as súlyos síbalesete óta. Most azonban a hétszeres Forma–1-es világbajnok lánya, Gina Schumacher egy 13 perces kisfilmmel olyan pillanatokat osztott meg, amelyek eddig rejtve maradtak a nyilvánosság elől.

A film a Schumacher család texasi lovasbirtokán, az XCS Ranch-en készült, ahol Gina – édesanyja, Corinna nyomdokain haladva – sikeres westernlovasként dolgozik.

Schumacher lánya bepillantást engedett a mindennapi életükbe
Schumacher lánya bepillantást engedett a mindennapi életükbe
Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Bepillantás a Schumacher család tanyájára

A felvételek betekintést nyújtanak a mindennapjaikba: 

a lovak gondozása, edzések és a természetközeli élet mind részei annak a világnak, ahol a Schumacher család nyugalmat talált

 - szúrta ki a Ripost.

Az utóbbi években Gina nemcsak sportolóként, hanem divattervezőként is kipróbálta magát, és 2024 őszén hozzáment párjához, Ian Bethkéhez. Az esküvő a család mallorcai villájában zajlott, és egyes beszámolók szerint Michael Schumacher is jelen lehetett, ám ezt azóta sokan cáfolták. 

A fiatal pár azóta az Egyesült Államokban él, ahol Gina tavaly kislányuknak, Millie-nek adott életet – majd nem sokkal később már újra nyeregbe pattant, hogy édesanyaként világbajnoki címet szerezzen.  

A film különösen fontos pillanat a rajongók számára, ugyanis így pár életképet láthatnak legalább a világ egyik legrejtélyesebben őrzött családjáról.

Gyűlöletcunami zúdul a Forma–1-es pilótára Michael Schumacher miatt
Ez mindent megváltoztathat: Schumacher váratlan megoldása Hamilton problémáira
A földdel teszik egyenlővé Michael Schumacher szülővárosát

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!