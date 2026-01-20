A film a Schumacher család texasi lovasbirtokán, az XCS Ranch-en készült, ahol Gina – édesanyja, Corinna nyomdokain haladva – sikeres westernlovasként dolgozik.

Schumacher lánya bepillantást engedett a mindennapi életükbe

Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Bepillantás a Schumacher család tanyájára

A felvételek betekintést nyújtanak a mindennapjaikba:

a lovak gondozása, edzések és a természetközeli élet mind részei annak a világnak, ahol a Schumacher család nyugalmat talált

- szúrta ki a Ripost.

Az utóbbi években Gina nemcsak sportolóként, hanem divattervezőként is kipróbálta magát, és 2024 őszén hozzáment párjához, Ian Bethkéhez. Az esküvő a család mallorcai villájában zajlott, és egyes beszámolók szerint Michael Schumacher is jelen lehetett, ám ezt azóta sokan cáfolták.

A fiatal pár azóta az Egyesült Államokban él, ahol Gina tavaly kislányuknak, Millie-nek adott életet – majd nem sokkal később már újra nyeregbe pattant, hogy édesanyaként világbajnoki címet szerezzen.