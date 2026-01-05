Ralf Schumacher azt javasolta a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonnak, hogy menjen el nyaralni a versenymérnökével, Riccardo Adamival.
Hamilton első Ferrarinál töltött szezonját folyamatos feszültségek jellemezték. A rádióbeszélgetések során több konfliktus is rávilágított arra, mennyire törékeny a kapcsolat a brit pilóta és az istállója között.
Schumacher nyaralni küldte Hamiltont és a mérnökét
Már olyan találgatások is felröppentek, hogy a Ferrari esetleg új mérnököt adna Hamiltonnak. Schumacher azonban úgy látja, hogy ezek a problémák alapvető gyengeséget jeleznek, melyek továbbra is hátráltathatják Hamilton teljesítményét.
„Hamilton és a mérnöke, Riccardo Adami egyszerűen nem jönnek ki túl jól egymással. Ez óriási hátrány Lewis számára” – idézi a RacingNews365 a német Sport1-nek nyilatkozó Ralf Schumachert, aki szokatlan tanáccsal állt elő.
Szerintem együtt kellene elmenniük nyaralni”
– folytatta a korábbi F1-es pilóta.
Hamilton ferraris nehézségei technikai jellegűek is voltak. Schumacher rámutatott a Hamilton és csapattársa, Charles Leclerc vezetési stílusa közötti különbségekre, különösen annak fényében, hogy a Forma-1-ben jelentős szabályváltozások közelednek.
Az autók idegesebbek lesznek. Charles Leclerc ezt tudja kezelni, Hamilton viszont egy stabilabb hátsó részt igényel az autóban”
– magyarázta a hatszoros futamgyőztes Schumacher.
A technikai és emberi problémákon túl Schumacher azért is bírálta Hamiltont, amiért nyilvánosan reagált a nehézségekre a Ferrarinál töltött bemutatkozó szezonjában.
Ami a leginkább csalódást okoz, az az, ahogyan kezeli a problémákat. Minden irányba lövöldözik. És aztán ez a beletörődés. Egy ilyen pályafutással rendelkező versenyzőtől az ember többet várna”
– mondta Ralf Schumacher.
