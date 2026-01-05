Live
Ralf Schumacher arra biztatja a hétszeres Forma-1-es világbajnok Lewis Hamiltont, hogy tegyen egy szokatlan lépést annak érdekében, hogy a nehézkes kezdet után minél sikeresebben be tudjon illeszkedni a Ferrarinál. Schumacher azt tanácsolta Hamiltonnak, hogy menjen el egy közös nyaralásra a versenymérnökével.

Ralf Schumacher azt javasolta a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonnak, hogy menjen el nyaralni a versenymérnökével, Riccardo Adamival.

Ralf Schumacher szokatlan tanácsot adott Lewis Hamiltonnak
Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

Hamilton első Ferrarinál töltött szezonját folyamatos feszültségek jellemezték. A rádióbeszélgetések során több konfliktus is rávilágított arra, mennyire törékeny a kapcsolat a brit pilóta és az istállója között. 

Schumacher nyaralni küldte Hamiltont és a mérnökét

Már olyan találgatások is felröppentek, hogy a Ferrari esetleg új mérnököt adna Hamiltonnak. Schumacher azonban úgy látja, hogy ezek a problémák alapvető gyengeséget jeleznek, melyek továbbra is hátráltathatják Hamilton teljesítményét.

„Hamilton és a mérnöke, Riccardo Adami egyszerűen nem jönnek ki túl jól egymással. Ez óriási hátrány Lewis számára” – idézi a RacingNews365 a német Sport1-nek nyilatkozó Ralf Schumachert, aki szokatlan tanáccsal állt elő.

Szerintem együtt kellene elmenniük nyaralni” 

– folytatta a korábbi F1-es pilóta. 

Hamilton ferraris nehézségei technikai jellegűek is voltak. Schumacher rámutatott a Hamilton és csapattársa, Charles Leclerc vezetési stílusa közötti különbségekre, különösen annak fényében, hogy a Forma-1-ben jelentős szabályváltozások közelednek.

Az autók idegesebbek lesznek. Charles Leclerc ezt tudja kezelni, Hamilton viszont egy stabilabb hátsó részt igényel az autóban” 

– magyarázta a hatszoros futamgyőztes Schumacher.

Lewis Hamilton of United Kingdom spotted heading to the driver's parade ahead of the race. Sir Lewis Carl Davidson Hamilton is driving the F1 race car No 44, the Ferrari SF-25 for the Scuderia Ferrari Formula One Team,. Abu Dhabi Grand Prix 2025 at Yas Marina Circuit, United Arab Emirates on December 7, 2025. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Hamiltonnak borzalmasan sikerült az első szezonja a Ferrarinál
Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

A technikai és emberi problémákon túl Schumacher azért is bírálta Hamiltont, amiért nyilvánosan reagált a nehézségekre a Ferrarinál töltött bemutatkozó szezonjában.

Ami a leginkább csalódást okoz, az az, ahogyan kezeli a problémákat. Minden irányba lövöldözik. És aztán ez a beletörődés. Egy ilyen pályafutással rendelkező versenyzőtől az ember többet várna” 

– mondta Ralf Schumacher.

