A 23 éves szexi sztár, Magui Corceiro a karibi nyaralás során osztott meg néhány forró pillanatot.
Hihetetlenül szexi Magui Corceiro
A képek természetes, lazán elegáns hangulatot árasztanak.
A színválasztás több rajongó szerint tudatos lehetett – a narancs ugyanis a McLaren csapat ikonikus árnyalata, amelynek színeiben Norris első világbajnoki címét szerezte meg Abu-Dzabiban.
A pár 2025-ben vállalta fel hivatalosan kapcsolatát, miután korábban hónapokig találgatások övezték viszonyukat. Magui a portugál TV Guia magazinnak adott interjúban elárulta:
Nincs szabály arra, mikor kell nyilvánosságra hozni egy kapcsolatot. Nagyon boldogok vagyunk, és ez a legfontosabb.
A fiatal színésznő Norris oldalán vett részt a látványos FIA-gálán is, ahol a pilóta hivatalosan is átvehette a Forma-1-es világbajnoki trófeát – ezzel ő lett a sportág történetének 11. brit világbajnoka.
