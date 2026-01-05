Live
Ez ám a vadító. Lando Norris 2025-ös Forma-1-es világbajnoki címét követően a brit pilóta szexi barátnője, Magui Corceiro is stílusosan zárta az évet. A portugál modell és színésznő – aki 2,5 millió követővel rendelkezik az Instagramon – , ismét lenyűgözte rajongóit legújabb bejegyzéseivel.

A 23 éves szexi sztár, Magui Corceiro a karibi nyaralás során osztott meg néhány forró pillanatot. 

Lando Norris szexi barátnője, Magui Corceiro
Lando Norris szexi barátnője, Magui Corceiro
Fotó: ANNA SZILAGYI / POOL

Hihetetlenül szexi Magui Corceiro

A képek természetes, lazán elegáns hangulatot árasztanak. 

A színválasztás több rajongó szerint tudatos lehetett – a narancs ugyanis a McLaren csapat ikonikus árnyalata, amelynek színeiben Norris első világbajnoki címét szerezte meg Abu-Dzabiban.

A pár 2025-ben vállalta fel hivatalosan kapcsolatát, miután korábban hónapokig találgatások övezték viszonyukat. Magui a portugál TV Guia magazinnak adott interjúban elárulta: 

Nincs szabály arra, mikor kell nyilvánosságra hozni egy kapcsolatot. Nagyon boldogok vagyunk, és ez a legfontosabb.

A fiatal színésznő Norris oldalán vett részt a látványos FIA-gálán is, ahol a pilóta hivatalosan is átvehette a Forma-1-es világbajnoki trófeát – ezzel ő lett a sportág történetének 11. brit világbajnoka.

modell, Margarida Corceiro
Galéria: Lando Norris barátnője, a szépséges Margarida Corceiro
1/22
Margarida Corceiro, a brit F1-es versenyző Lando Norris barátnője

 

