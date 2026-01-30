Most hétvégén Miamiba látogat a Formula E mezőnye, és ahogy az a Forma-1-ben is lenni szokott, ilyenkor a legnagyobb nevek is kilátogatnak a futamra. Így tett az atlétika nyolcszoros olimpiai bajnok legendája, Usain Bolt is, aki köztudottan rajong az motorsportért.

Usain Bolt Formula E csapatba vásárolná be magát

Fotó: BEN STANSALL / AFP

A 100, 200 és 4x100 méter világcsúcstartója – aki rendszeresen foglalkozik a fenntarthatósági kérdéseivel is – nem szokatlan a Formula E világában, hiszen két évvel ezelőtt Mexikóvárosban már lehetősége nyílt vezetni egy elektromos versenyautót, és olyannyira megtetszett neki, hogy azóta is folyamatosan követi a sportág eseményeit.

„Amennyire csak tudom próbálom követni. Tényleg folyamatosan fejlődik, és ez nagyszerű dolog, mert nagy hatással van a környezetre, a tiszta energia és a fenntarthatóság mellett pedig látványos is. Szóval örömmel látom, hogy egyre népszerűbb” – kezdte a 2017-ben visszavonult jamaicai legenda a RacingNews365-nek adott interjújában.

Usain Bolt beszállhat a Formula E-be

Az interjúban Bolt elárulta, hogy hamarosan befektetőként csatlakozhat a sorozathoz, ugyanis jelenleg tárgyalásokat folytat az egyik csapattal. Ugyan a 39 éves ex-atléta azt nem árulta el, hogy konkrétan melyik csapatról van szó, de kijelentette, hogy már alig várja, hogy az üzlet létrejöjjön és résztulajdonos lehessen.

„Voltak megbeszélések, már csak arról van szó, hogy össze kell szedni a megfelelő embereket, hogy beindulhasson a dolog. Ahogy már mondtam, mindig nagyszerű érzés valami olyasmibe belevágni, ami tényleg fejlődik, és jó irányba halad” – mondta Bolt, aki nem rég megdöbbentő részleteket árult el a fizikai állapotáról.

Az utóbbi években egyre több sztársportoló és hírességek szállt be befektetőként egy-egy motorsport-csapatba, főként a F1-ben, a MotoGP-ben és a Formula E-ben lehetett erre példát látni. Legutóbb a híres angol színész Idris Elba vásárolta be magát a Formula E-ben szereplő Cupra Kiro csapatába.