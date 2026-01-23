Live
Új év, új sisak, új korszak. A Red Bull négyszeres Forma-1-es világbajnoka, Max Verstappen a közösségi oldalain rántotta le a leplet új sisakjáról, amellyel neki vág a 2026-os szezonnak.

Egy héttel azután, hogy a Red Bull – a Forma-1-es mezőnyből elsőként – bemutatta a 2026-os szezonra tervezett autóinak új festését, a négyszeres világbajnok Max Verstappen is lerántotta a leplet a megújult bukósisakjának dizájnjáról.

Max Verstappen a Red Bull Racing detroiti bemutatóján
Max Verstappen a Red Bull Racing detroiti bemutatóján
Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Verstappen készen áll az új Forma-1-es szezonra

A Red Bull holland pilótája a közösségi oldalain mutatta meg a rajongóknak azt a Schuberth sisakot, amellyel neki vág az új idénynek. Az egyik legszembetűnőbb eltérés az előző szezonokban használt sisakokhoz képest, hogy a mostanin már az új rajtszám, a 3-as díszeleg, amelyben idén fog versenyezni Verstappen.

„Ugyanaz, de mégis más. Készen állok!” – írta bejegyzéséhez a holland versenyző.

A sisak megjelenésében is tapasztalható némi változás, ugyanis a korábbi évek matt felületeit felváltották a sokkal fényesebb, csillogóbb árnyalatok, aminek köszönhetően jobban illeszkedik az idei versenyautó, az RB22-es fényezéséhez. A sisak két oldalán, közvetlenül a napellenző felett kapott helyet az új technikai partner, a Ford Racing logója. 

