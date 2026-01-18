A sajtóhírek szerint nem mindennapi alkudozás zajlik a német hosszútávú versenyautó bajnokság rajtja előtt. A Mercedes AMG ugyanis lépett egy váratlant, és hivatalosan is azt kérte az NLS szervezőitől, hogy módosítsák a szezonnyitó időpontját, mindezt azért, hogy Max Verstappen is részt vehessen a versenyen.

Max Verstappen akár két sorozatban is indulhatna

Fotó: Qian Jun/Paddocker/NurPhoto via AFP

Verstappen más sorozatban is autóba ülne

A négyszeres holland világbajnok pilóta idei nagy terve ugyanis az, hogy a méltán legendás 24 órás nürburgringi versenyen is rajthoz állhasson, ám ehhez előbb egy kötelező „bemelegítő” futamot is teljesítenie kellene. A probléma ezzel csupán az, hogy ezek az események kivétel nélkül ütköznek a Forma-1 versenynaptárával, köztük a Kínai Nagydíjjal is.

A háttérben állítólag a Mercedes legfelső vezetése is aktivizálta magát, elvileg az iparági értesülések szerint maga Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója, valamint Toto Wolff, a csapat motorsport-főnöke is személyesen lobbizott azért, hogy a futamot egy héttel későbbre tegyék át. Hogy miért? Nos, a cél egyértelmű, ugyanis Verstappen jelenléte nemcsak sportértéket, hanem komoly figyelmet és ezáltal több pénzt is hozna az NLS-nek.