Arról már beszámoltunk, hogy a világbajnokság mezőnyéből elsőként a Red Bull-csoport mutatta be 2026-os Forma-1-es autóinak festését. Arról még nem, hogy Verstappen a Forma-1 mellett egy másik versenysorozatban is kipróbálná magát.

A sajtóhírek szerint nem mindennapi alkudozás zajlik a német hosszútávú versenyautó bajnokság rajtja előtt. A Mercedes AMG ugyanis lépett egy váratlant, és hivatalosan is azt kérte az NLS szervezőitől, hogy módosítsák a szezonnyitó időpontját, mindezt azért, hogy Max Verstappen is részt vehessen a versenyen.

Max Verstappen akár két sorozatban is indulhatna
Max Verstappen akár két sorozatban is indulhatna
Fotó: Qian Jun/Paddocker/NurPhoto via AFP

Verstappen más sorozatban is autóba ülne

A négyszeres holland világbajnok pilóta idei nagy terve ugyanis az, hogy a méltán legendás 24 órás nürburgringi versenyen is rajthoz állhasson, ám ehhez előbb egy kötelező „bemelegítő” futamot is teljesítenie kellene. A probléma ezzel csupán az, hogy ezek az események kivétel nélkül ütköznek a Forma-1 versenynaptárával, köztük a Kínai Nagydíjjal is.

A háttérben állítólag a Mercedes legfelső vezetése is aktivizálta magát, elvileg az iparági értesülések szerint maga Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója, valamint Toto Wolff, a csapat motorsport-főnöke is személyesen lobbizott azért, hogy a futamot egy héttel későbbre tegyék át. Hogy miért? Nos, a cél egyértelmű, ugyanis Verstappen jelenléte nemcsak sportértéket, hanem komoly figyelmet és ezáltal több pénzt is hozna az NLS-nek.

 

