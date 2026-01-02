Elképesztő fotó látott napvilágot Max Verstappenről – kép

Max Verstappen 2025-ben épphogy lemaradt a világbajnoki címvédésről, így maradt a négy vb-elsősége, no meg a remény, hogy idén összejöhet majd az ötödik. A holland versenyző egyébként, ahogy már itt is megírtuk, megnyerte a pilóták közötti szavazást arról, hogy ki volt 25-ben közölük a legjobb és nem mellesleg a csapatfőnökök is ezt a véleményt osztották. Most az F1 illetékesei egy rendkívüli fotót tettek közzé a hivatalos X-oldalon.

Max Verstappen csak két ponttal maradt le a 2025-ös világbajnoki címről

Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

Verstappen és Hadjar egy nem akármilyen képen

Ahogy a fotón látszik, a fiatal, még rajongó Hadjar látható Verstappen mellett 2019-ben, azóta pedig már nagyot változott a világ, ugyanis Hadjar is Red Bullos lett a Forma-1-ben.