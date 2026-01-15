Legutóbb a négyszeres világbajnok kapcsán arról számoltunk be, hogy a svájci Blicknek adott interjúban egyértelművé tette, marad a Red Bull csapatánál: „Most huszonnyolc vagyok, és 2028-ig szól a szerződésem a Red Bull-lal. Ezt szeretném kitölteni. Jelenleg kizárom a csapatváltás lehetőségét. Kár, hogy 2026-ban a barátom és pártfogóm, Helmut Marko már nem dolgozik velem. Hiányozni fog” – mondta Verstappen. Mellette még azt is elmondta a Forma-1 sztárja, hogy most még nem érzi időszerűnek a búcsút, de a 40. születésnapját már nem F1-es versenyzőként szeretné ünnepelni. „Erre fogadhatnak. Negyvenévesen talán csapatfőnökként fogok ott állni a boxutcában, egy másik sorozatban” – tette még hozzá a holland versenyző.

Max Verstappen Liam Lawsonnal kezdte meg az előző szezont

Fotó: Qian Jun/Paddocker/NurPhoto via AFP

Verstappen száma a hármas

„Igazából a kedvenc számom a hármas. Régebben mindig ragaszkodtam a hármas számhoz mindenben, akár vezetésről, akár motorozásról volt szó.” – nyilatkozta az F1-es illetékeseknek a négyszeres világbajnok Forma-1-es pilóta, aki a 33-as számmal debütált a sorozatban, majd világbajnokkként négy éven át az 1-es volt az ő rajtszáma, ami most Lando Norrishoz került, Verstappen pedig kedvenc számával, a 3-assal versenyez majd.