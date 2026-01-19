Live
Bár még el sem kezdődött az idei Forma-1-es szezon, már olyan pletykák keringenek, miszerint két motorgyártó is talált egy kiskaput, ami akár komoly előnyszerzéssel járhat. A Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen ugyanakkor kijelentette, hogy nem foglalkozik ezekkel a híresztelésekkel.

A 2026-ban jön a Forma-1 történetének egyik legnagyobb technikai és szabályozási átalakulása, amely alapjaiban változtatja meg az autók kinézetét, hajtásláncát és a versenyzés dinamikáját. A közelmúltban olyan hírek láttak napvilágot, miszerint a Mercedes és a Red Bull talált egy megoldást az új motorokkal kapcsolatban, miközben más csapatok azon dolgoznak, hogy a feltételezett kiskaput bezárják. Max Verstappen most reagált ezekre a vádakra.

Max Verstappen még nem tudja, mire számíthat a megújuló Forma-1-es idényben
Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Verstappent nem érdeklik a motortrükkről szóló vádak

A Red Bull 2026-tól a Ford együttműködésével saját gyártású motorokkal fog indulni. Amikor a négyszeres világbajnokot az új F1-es motorszabályokkal kapcsolatban arról kérdezték, hogy szerinte a Red Bull előnnyel vághat-e neki a szezonnak, akkor határozottan azt felelte: „lehetetlen tudni”.

„Mindenki mindent megpróbál, amit csak tud, és az én oldalamról nézve, nekem csak a vezetésre kell koncentrálnom. Nem azért vagyok ott, hogy én legyek a motortechnikus, aki mindent részletesen elmagyaráz önöknek. Végső soron ez amúgy is olyan dolog, amit az FIA-nak és a motor-gyártóknak kell rendezniük egymás között. Én vezetem az autót, és bízom benne, hogy a mi oldalunkon mindig megpróbáljuk a lehető legjobbat kihozni, hogy a motorból a lehető legtöbb teljesítményt nyerjük ki” – nyilatkozta a holland a Bloombergnek.

Az FIA január 22-én találkozót tart az erőforrás-gyártókkal, és várhatóan ez a téma is terítékre kerül. 

A feltételezett előny akár plusz 15 lóerőt is jelenthet – ami komoly szám, különösen egy új technikai korszak elején, amikor a csapatok minden lehetséges módon a sebességet hajszolják. 

Az új motorszabályok miatt állítólag javulhat az előzési lehetőség, még izgalmasabbá téve ezáltal a Forma-1-et, ám Verstappen szerint még túl korai lenne ezekre a kérdésekre választ adni.

„Egy kicsit túl korán van ahhoz, hogy ezt ki lehessen jelenteni, hogy könnyebb lesz előzni. Fogalmam sincs. Minden ismeretlen még. Az autók egy kicsit jobban néznek ki, kisebbek és nem olyan szélesek. Amint pályára gurulunk, már egy kicsit könnyebb lesz megérteni, mi történik és mi zajlik” – fogalmazott a négyszeres világbajnok, aki az előző idényben mindössze két ponttal maradt le az ötödik egymást követő Forma-1-es világbajnoki címről.

„Minden kicsit ismeretlen" – így várja Max Verstappen a megújuló F1-et

 

