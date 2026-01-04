Live
George Russell, a Mercedes Forma-1-es pilótája elmondta, egyáltalán nem aggódott az ülése miatt a szezon során. A sportsajtó a 2025-ös évben megszellőztette, hogy a négyszeres világbajnok Max Verstappen a Mercedesszel tárgyal, Russell azonban egy pillanatig sem érezte veszélyben magát a holland pilóta esetleges érkezése miatt.

A 2025-ös Forma-1-es szezon első felében Max Verstappen jövője sokáig bizonytalannak tűnt a Red Bullnál. A csapat kezdeti nehézségei azt a feltételezést szülték, hogy a holland pilóta távozhat az idény végén.

Winner of the race Max Verstappen of the Netherlands on the podium celebrating his win. Verstappen drives the F1 race car No 1, the RB21 with Honda RBPT power unit for the Oracle Red Bull Racing Formula One Team. Max Verstappen is celebrating the win of the Abu Dhabi 2025 race and second place on the 2025 driver's championship. 2025 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix at Yas Marina Circuit, United Arab Emirates on December 7, 2025. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Verstappen Red Bulltól való esetleges távozása sokáig terítéken volt
Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

Mielőtt a négyszeres világbajnok Magyarországon kijelentette volna, hogy 2026-ban is a Red Bullnál marad, leginkább a Mercedes csapatával hozták szóba.

Verstappen a Mercedesnél?

Mivel a Mercedesnél jelentős összegeket fektettek Andrea Kimi Antonelli fejlesztésébe annak érdekében, hogy az Forma-1-be juttassák, széles körben elterjedt az a vélekedés, hogy Russell ülése veszélyben lehet.

A brit pilóta is megerősítette, hogy a Mercedes valóban tárgyalt Verstappennel, amit a holland tehetségét figyelembe véve érthetőnek is tart. Russell azonban hangsúlyozta, hogy nem érezte úgy, hogy veszélyben lenne a helye az istállónál. 

Nem aggódtam amiatt, hogy elveszíthetném az ülésemet. Csapatként nyilván a lehető legjobb pilótapárost szeretnéd az autóba, ezért a piacon elérhető legjobb versenyzőket akarod megszerezni. Verstappen pedig a mezőny legjobb versenyzője” 

mondta az Auto Motor und Sportnak a brit pilóta, aki tavaly októberben szerződést hosszabbított a Mercedesszel. 

Max Verstappen, Yuki Tsunoda, and George Russell participate in the Formula 1 MSC Cruises Grande Premio De Sao Paulo 2025 in Sao Paulo, Brazil, on November 9, 2025. (Photo by Alessio Morgese/NurPhoto) (Photo by Alessio Morgese / NurPhoto via AFP)
Russell (jobbra) többször is összetűzésbe keveredett már Verstappennel az évek során
Fotó: Alessio Morgese/NurPhoto via AFP

Verstappen és Russell elképesztő párost alkothatott volna a Mercedesnél. Azonban egy ilyen felállás mindig magában hordozza a szikrát.

Amikor a legjobb versenyzőket egymás mellé ülteted, előbb-utóbb elkerülhetetlen a konfrontáció. De egy olyan csapat, mint a Mercedes, amely korábban Lewisszal [Hamilton] és Valtterivel [Bottas] dolgozott együtt, erre tökéletesen felkészült” 

– tette hozzá Russell, aki 319 megszerzett ponttal a negyedik helyen zárta a vb-pontversenyt. 

