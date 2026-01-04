A 2025-ös Forma-1-es szezon első felében Max Verstappen jövője sokáig bizonytalannak tűnt a Red Bullnál. A csapat kezdeti nehézségei azt a feltételezést szülték, hogy a holland pilóta távozhat az idény végén.
Mielőtt a négyszeres világbajnok Magyarországon kijelentette volna, hogy 2026-ban is a Red Bullnál marad, leginkább a Mercedes csapatával hozták szóba.
Verstappen a Mercedesnél?
Mivel a Mercedesnél jelentős összegeket fektettek Andrea Kimi Antonelli fejlesztésébe annak érdekében, hogy az Forma-1-be juttassák, széles körben elterjedt az a vélekedés, hogy Russell ülése veszélyben lehet.
A brit pilóta is megerősítette, hogy a Mercedes valóban tárgyalt Verstappennel, amit a holland tehetségét figyelembe véve érthetőnek is tart. Russell azonban hangsúlyozta, hogy nem érezte úgy, hogy veszélyben lenne a helye az istállónál.
Nem aggódtam amiatt, hogy elveszíthetném az ülésemet. Csapatként nyilván a lehető legjobb pilótapárost szeretnéd az autóba, ezért a piacon elérhető legjobb versenyzőket akarod megszerezni. Verstappen pedig a mezőny legjobb versenyzője”
– mondta az Auto Motor und Sportnak a brit pilóta, aki tavaly októberben szerződést hosszabbított a Mercedesszel.
Verstappen és Russell elképesztő párost alkothatott volna a Mercedesnél. Azonban egy ilyen felállás mindig magában hordozza a szikrát.
Amikor a legjobb versenyzőket egymás mellé ülteted, előbb-utóbb elkerülhetetlen a konfrontáció. De egy olyan csapat, mint a Mercedes, amely korábban Lewisszal [Hamilton] és Valtterivel [Bottas] dolgozott együtt, erre tökéletesen felkészült”
– tette hozzá Russell, aki 319 megszerzett ponttal a negyedik helyen zárta a vb-pontversenyt.
