A 2025-ös Forma-1-es szezon első felében Max Verstappen jövője sokáig bizonytalannak tűnt a Red Bullnál. A csapat kezdeti nehézségei azt a feltételezést szülték, hogy a holland pilóta távozhat az idény végén.

Verstappen Red Bulltól való esetleges távozása sokáig terítéken volt

Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

Mielőtt a négyszeres világbajnok Magyarországon kijelentette volna, hogy 2026-ban is a Red Bullnál marad, leginkább a Mercedes csapatával hozták szóba.

Verstappen a Mercedesnél?

Mivel a Mercedesnél jelentős összegeket fektettek Andrea Kimi Antonelli fejlesztésébe annak érdekében, hogy az Forma-1-be juttassák, széles körben elterjedt az a vélekedés, hogy Russell ülése veszélyben lehet.

A brit pilóta is megerősítette, hogy a Mercedes valóban tárgyalt Verstappennel, amit a holland tehetségét figyelembe véve érthetőnek is tart. Russell azonban hangsúlyozta, hogy nem érezte úgy, hogy veszélyben lenne a helye az istállónál.

Nem aggódtam amiatt, hogy elveszíthetném az ülésemet. Csapatként nyilván a lehető legjobb pilótapárost szeretnéd az autóba, ezért a piacon elérhető legjobb versenyzőket akarod megszerezni. Verstappen pedig a mezőny legjobb versenyzője”

– mondta az Auto Motor und Sportnak a brit pilóta, aki tavaly októberben szerződést hosszabbított a Mercedesszel.

Russell (jobbra) többször is összetűzésbe keveredett már Verstappennel az évek során

Fotó: Alessio Morgese/NurPhoto via AFP

Verstappen és Russell elképesztő párost alkothatott volna a Mercedesnél. Azonban egy ilyen felállás mindig magában hordozza a szikrát.

Amikor a legjobb versenyzőket egymás mellé ülteted, előbb-utóbb elkerülhetetlen a konfrontáció. De egy olyan csapat, mint a Mercedes, amely korábban Lewisszal [Hamilton] és Valtterivel [Bottas] dolgozott együtt, erre tökéletesen felkészült”

– tette hozzá Russell, aki 319 megszerzett ponttal a negyedik helyen zárta a vb-pontversenyt.