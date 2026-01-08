A 2025-ös Forma-1-es szezonban Max Verstappen csapattársa Liam Lawson volt, azonban a Red Bull két rosszul sikerült futam után kirúgta az új-zélandi pilótát, a helyére pedig a japán Cunoda Júkit ültették az RB21-esbe.

Max Verstappen Liam Lawsonnal kezdte meg az előző szezont

Fotó: Qian Jun/Paddocker/NurPhoto via AFP

Azonban a japán pilóta sem váltotta meg a világot a Red Bullnál, így a szezon végén tőle is elköszöntek, a helyére pedig a Racing Bulls francia tehetsége, Isack Hadjar érkezett.

Verstappen új csapattársa megtörné a Red Bull-átkot

Az utóbbi években Verstappen csapattársai rendre megbuktak a Red Bullnál, elég csak Pierre Gaslyt, Alex Albont, Sergio Pérezt és Liam Lawsont említeni, akik közel sem tudták azt a tempót hozni, mint a négyszeres világbajnok holland.

A Red Bullhoz érkező Hadjar tisztában van vele, hogy az érkezése után nem fogja tudni azonnal felvenni a versenyt Verstappennel. Amikor megkérdezték, hogy szem előtt tartja-e Verstappen egykori csapattársainak korábbi történetét, a következőket mondta:

Igen, abszolút. Ezért állok hozzá így. A kulcs az, hogy elképesztően gyors legyél, a pályán kívül is jól teljesíts, és együtt dolgozz a srácokkal. Ez az egyetlen út, amivel el lehet jutni idáig. Ez nem kifejezetten mentális megközelítés kérdése, a pályán is el kell végezni a munkát”

– idézi a RacingNews365 a 21 éves francia pilótát.

Hadjar az újoncszezonjában 51 pontot szerzett a Forma-1-ben, a Holland Nagydíjon pedig a dobogó legalsó fokára is felállhatott. A francia pilótának a Red Bull juniorjaként az volt a végső célja, hogy helyet kapjon az élcsapatnál. Hadjar azonban hangsúlyozta, hogy az előző szezonban nem igazán figyel arra, hogy mi történik a nagy csapatnál.

„Ahhoz, hogy eljussak a Red Bullhoz, itt kellett a legjobbamat nyújtanom. Nem igazán figyeltem arra, mit csinálnak a nagyfiúk. Most viszont nyilván változik a fókusz, és alig várom, hogy Milton Keynes-be menjek, és elkezdjem a közös munkát a srácokkal” – folytatta Hadjar.

Nem lesz szórakoztató, de itt tudom majd a különbséget megteremteni, mert az autó még nem készült el. Egyetlen eszköz van jelenleg, ez pedig a szimulátor. Rengeteg munka vár ránk. Megengedhetném magamnak több szabadságot is, de mi értelme lenne?”

– mondta a francia, aki hangsúlyozta, hogy már az előző szezonban is több alkalommal is tanácsot kért Max Verstappentől.