Az új autók kapcsán legutóbb az Origón arról számoltunk be, hogy a Ferrari pénteken leplezte le a 2026-os Forma-1-es autója festését. Az ünnepélyes eseményről természetesen nem hiányzott az istálló két pilótája, Lewis Hamilton és Charles Leclerc sem. Most az F1 illetékesei kijöttek egy olyan rangsorral a 2026-os istállók kapcsán, amelyben a négyszeres világbajnok Max Verstappen és a Red Bull csak a hatodik a mezőnyben.

Mire lesz képes Max Verstappen és a Red Bull 2026-ban?

Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Verstappen és a Red Bull csak a középmezőnyben végzett

A Forma-1 kommunikációs szakemberei összetettek egy rangsort az alapján, hogy az adott csapatban mekkora tapasztalat halmozódott fel annak a tekintetében, hogy a pilótáik mennyi versenyen álltak már rajthoz a sorozatban. Nos, dobpergés, az Aston Martin végzett az élen (nyilván Alonso miatt), mögöttük a Ferrari (Hamilton), végül a képzeletbeli dobogó harmadik fokára egy új csapat, a Cadillac került. A Red Bull csak a hatodik helyre fért be, a teljes lista lentebb látható.