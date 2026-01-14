Verstappen ötödik világbajnoki címére még várni kell a pilóták között a Forma-1-ben, ugyanakkor a holland sztár körül sosem lehet unatkozni, már ami a róla szóló híreket illeti. Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a versenyző az új Red Bull autóval kapcsolatban elmondta, hogy: „2026-ra még nehezebb lenne bármit is előre megmondani. Senki sem tudja igazán, mire számíthatunk az új autókkal vagy a motorral. A barcelonai teszten valószínűleg többet leszünk a garázsban, mint a pályán. Egyelőre csak tanulni fogunk”. De korántsem ez volt a legizgalmasabb dolog, amit a sajtó képviselőinek elmondott.

Max Verstappen a Red Bull ikonja

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Verstappen megy vagy marad?

Az új autó mellett másról is volt szó Verstappen kapcsán, maga az érintett a svájci Blicknek adott interjúban egyértelművé tette, hogy marad a Red Bull csapatánál: „Most huszonnyolc vagyok, és 2028-ig szól a szerződésem a Red Bull-lal. Ezt szeretném kitölteni. Jelenleg kizárom a csapatváltás lehetőségét. Kár, hogy 2026-ban a barátom és pártfogóm, Helmut Marko már nem dolgozik velem. Hiányozni fog” – mondta Verstappen.

Mellette még azt is elmondta a Forma-1 sztárja, hogy most még nem érzi időszerűnek a búcsút, de a 40. születésnapját már nem F1-es versenyzőként szeretné ünnepelni. „Erre fogadhatnak. Negyvenévesen talán csapatfőnökként fogok ott állni a boxutcában, egy másik sorozatban” – mondta.