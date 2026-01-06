Sergio Pérez négy évet töltött a Red Bullnál a négyszeres világbajnok Max Verstappen csapattársaként, a 2024-es szezon végén kellett távoznia a Milton Keynes-i alakulattól.
A mexikói pilóta egy év kihagyás után visszatér a Forma 1-be, miután többéves szerződést kötött a Cadillac istállóval, amelyben a finn Valtteri Bottasszal fog majd egy párost alkotni.
Pérez kitálalt Verstappenről és a Red Bullról
Pérez számára a visszatérés remek lehetőséget kínál arra, hogy pályafutását magas szinten zárja, miután a Red Bullnál töltött utolsó szezonjában hihetetlen mélypontra jutott. A mexikói versenyző kezdetben lenyűgöző teljesítményt nyújtott Max Verstappen mellett, időnként le is győzte a négyszeres világbajnokot.
2023-ban a második helyen végzett a világbajnoki pontversenyben Verstappen mögött, aztán egy évvel később viszont minden rosszra fordult. A 2024-es szezon erős kezdését követően elképesztően visszaesett a teljesítménye, ez pedig a Red Bullal való szakításhoz vezetett.
A legjobb csapatnál voltam, de sajnos minden összeomlott. Megvolt a csapatunk ahhoz, hogy a következő tíz évben domináljuk a sportot. De sajnos mindennek vége lett. A legjobb és egyben a legbonyolultabb csapatnál voltam. Mert Max csapattársának lenni a Red Bullnál már eleve nagyon nehéz. Az ő csapattársának lenni messze a legjobb és a legrosszabb munka az F1-ben”
– idézi a RacingNews365 a Crack podcastban nyilatkozó Sergio Pérezt.
„Amikor megérkeztem a Red Bullhoz, elkezdtem eredményeket hozni. Azóta mindenki elfelejtette, milyen nehéz volt abban az ülésben. Én viszont nagyon is tisztában voltam azzal, mibe kerülök – nem azért érkeztem a Red Bullhoz, hogy az egyik legjobb ellen versenyezzek” – folytatta a 35 éves pilóta.
Az istállónál töltött ideje alatt Pérez fő nehézségei akkor jelentkeztek, amikor fejlesztéseket vezettek be, melyek Verstappen vezetési stílusához voltak igazítva. Perez legjobb eredményei gyakran a szezon első futamain születtek, amikor az autó a legnehezebb volt, ez pedig extra magabiztosságot adott neki.
Az F1-be visszatérő pilóta szerint Verstappen legyőzése feszültséget okozott a Red Bull táborában, és bármit is csinált, az problémát jelentett. Amikor arról kérdezték, mit csinált rosszul a Red Bullnál, Perez így válaszolt:
Mindent, szinte mindent. A Red Bullnál minden probléma volt. Ha nagyon gyors voltam, az feszültté tette a légkört a Red Bullnál. Ha lassabb voltam, az is probléma volt. Szóval minden probléma volt. De sokat is tanultam, mert rájöttem, hogy mindig legjobbat kell kihoznom az adott körülményekből, ahelyett hogy panaszkodnék”
– tette hozzá Sergio Pérez, aki 281 Forma-1-es futamon hatszor állhatott a dobogó legfelső fokára.
