Sergio Pérez négy évet töltött a Red Bullnál a négyszeres világbajnok Max Verstappen csapattársaként, a 2024-es szezon végén kellett távoznia a Milton Keynes-i alakulattól.

A Red Bullnál mindent Max Verstappennek rendelnek alá

Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

A mexikói pilóta egy év kihagyás után visszatér a Forma 1-be, miután többéves szerződést kötött a Cadillac istállóval, amelyben a finn Valtteri Bottasszal fog majd egy párost alkotni.

Pérez kitálalt Verstappenről és a Red Bullról

Pérez számára a visszatérés remek lehetőséget kínál arra, hogy pályafutását magas szinten zárja, miután a Red Bullnál töltött utolsó szezonjában hihetetlen mélypontra jutott. A mexikói versenyző kezdetben lenyűgöző teljesítményt nyújtott Max Verstappen mellett, időnként le is győzte a négyszeres világbajnokot.

2023-ban a második helyen végzett a világbajnoki pontversenyben Verstappen mögött, aztán egy évvel később viszont minden rosszra fordult. A 2024-es szezon erős kezdését követően elképesztően visszaesett a teljesítménye, ez pedig a Red Bullal való szakításhoz vezetett.

A legjobb csapatnál voltam, de sajnos minden összeomlott. Megvolt a csapatunk ahhoz, hogy a következő tíz évben domináljuk a sportot. De sajnos mindennek vége lett. A legjobb és egyben a legbonyolultabb csapatnál voltam. Mert Max csapattársának lenni a Red Bullnál már eleve nagyon nehéz. Az ő csapattársának lenni messze a legjobb és a legrosszabb munka az F1-ben”

– idézi a RacingNews365 a Crack podcastban nyilatkozó Sergio Pérezt.

Sergio Pérez a Cadillac színeiben tért vissza a Forma-1-be

Fotó: Alfredo Estrella/AFP

„Amikor megérkeztem a Red Bullhoz, elkezdtem eredményeket hozni. Azóta mindenki elfelejtette, milyen nehéz volt abban az ülésben. Én viszont nagyon is tisztában voltam azzal, mibe kerülök – nem azért érkeztem a Red Bullhoz, hogy az egyik legjobb ellen versenyezzek” – folytatta a 35 éves pilóta.

Az istállónál töltött ideje alatt Pérez fő nehézségei akkor jelentkeztek, amikor fejlesztéseket vezettek be, melyek Verstappen vezetési stílusához voltak igazítva. Perez legjobb eredményei gyakran a szezon első futamain születtek, amikor az autó a legnehezebb volt, ez pedig extra magabiztosságot adott neki.