A Forma-1-be idén visszatérő Sergio Pérez a Crack podcastban beszélt arról, milyen volt az élete a Red Bull versenyzőjeként. A mexikói pilóta kendőzetlen őszinteséggel vallott arról, milyen problémái voltak a Red Bullnál a négyszeres világbajnok Max Verstappen csapattársaként.

Sergio Pérez négy évet töltött a Red Bullnál a négyszeres világbajnok Max Verstappen csapattársaként, a 2024-es szezon végén kellett távoznia a Milton Keynes-i alakulattól. 

Winner of the race Max Verstappen of the Netherlands on the podium celebrating his win. Verstappen drives the F1 race car No 1, the RB21 with Honda RBPT power unit for the Oracle Red Bull Racing Formula One Team. Max Verstappen is celebrating the win of the Abu Dhabi 2025 race and second place on the 2025 driver's championship. 2025 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix at Yas Marina Circuit, United Arab Emirates on December 7, 2025. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
A Red Bullnál mindent Max Verstappennek rendelnek alá
Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

A mexikói pilóta egy év kihagyás után visszatér a Forma 1-be, miután többéves szerződést kötött a Cadillac istállóval, amelyben a finn Valtteri Bottasszal fog majd egy párost alkotni.

Pérez kitálalt Verstappenről és a Red Bullról

Pérez számára a visszatérés remek lehetőséget kínál arra, hogy pályafutását magas szinten zárja, miután a Red Bullnál töltött utolsó szezonjában hihetetlen mélypontra jutott. A mexikói versenyző kezdetben lenyűgöző teljesítményt nyújtott Max Verstappen mellett, időnként le is győzte a négyszeres világbajnokot.

2023-ban a második helyen végzett a világbajnoki pontversenyben Verstappen mögött, aztán egy évvel később viszont minden rosszra fordult. A 2024-es szezon erős kezdését követően elképesztően visszaesett a teljesítménye, ez pedig a Red Bullal való szakításhoz vezetett.

A legjobb csapatnál voltam, de sajnos minden összeomlott. Megvolt a csapatunk ahhoz, hogy a következő tíz évben domináljuk a sportot. De sajnos mindennek vége lett. A legjobb és egyben a legbonyolultabb csapatnál voltam. Mert Max csapattársának lenni a Red Bullnál már eleve nagyon nehéz. Az ő csapattársának lenni messze a legjobb és a legrosszabb munka az F1-ben” 

– idézi a RacingNews365 a Crack podcastban nyilatkozó Sergio Pérezt. 

Mexican driver Sergio Perez gestures during a press conference to give details of his return to Formula 1 with the Cadillac F1 team, at Plaza Carso in Mexico City on August 27, 2025. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)
Sergio Pérez a Cadillac színeiben tért vissza a Forma-1-be
Fotó: Alfredo Estrella/AFP

„Amikor megérkeztem a Red Bullhoz, elkezdtem eredményeket hozni. Azóta mindenki elfelejtette, milyen nehéz volt abban az ülésben. Én viszont nagyon is tisztában voltam azzal, mibe kerülök – nem azért érkeztem a Red Bullhoz, hogy az egyik legjobb ellen versenyezzek” – folytatta a 35 éves pilóta. 

Az istállónál töltött ideje alatt Pérez fő nehézségei akkor jelentkeztek, amikor fejlesztéseket vezettek be, melyek Verstappen vezetési stílusához voltak igazítva. Perez legjobb eredményei gyakran a szezon első futamain születtek, amikor az autó a legnehezebb volt, ez pedig extra magabiztosságot adott neki.

Az F1-be visszatérő pilóta szerint Verstappen legyőzése feszültséget okozott a Red Bull táborában, és bármit is csinált, az problémát jelentett. Amikor arról kérdezték, mit csinált rosszul a Red Bullnál, Perez így válaszolt:

Mindent, szinte mindent. A Red Bullnál minden probléma volt. Ha nagyon gyors voltam, az feszültté tette a légkört a Red Bullnál. Ha lassabb voltam, az is probléma volt. Szóval minden probléma volt. De sokat is tanultam, mert rájöttem, hogy mindig legjobbat kell kihoznom az adott körülményekből, ahelyett hogy panaszkodnék” 

– tette hozzá Sergio Pérez, aki 281 Forma-1-es futamon hatszor állhatott a dobogó legfelső fokára. 

