A 2025-ös Forma-1-es idényben a McLaren mindkét pilótája az utolsó futamig esélyes volt a vb-címre, akárcsak a Red Bull sztárja, Max Verstappen, akire a saját csapattársa nem jelentett veszélyt. A trófea végül Lando Norrishoz került, de a brit istállónak komoly dilemmát okozott, hogy két versenyzője közül melyiket helyezze előtérbe. Monzában Oscar Piastrinak kellett „behódolnia”, csapata arra kérte az ausztrált, hogy húzódjon félre és adja át a pozícióját Norrisnak, aki az istálló lassú kerékcseréje miatt került hátrányba.

Max Verstappen sosem tenne olyat, mint amit Oscar Piastritól kért a McLaren

Verstappen sosem tenné meg azt, amire Piastrit kényszerítették

Verstappen az esetről határozott véleményt formált, a holland leszögezte, hogy neki esze ágában sem volna hasonlóképpen cselekedni.

„Biztosan nem.

Ha egyszer megteszed világos magyarázat nélkül, akkor lényegében eladod a lelked. A csapat utána azt tehet veled, amit akar.

És ne felejtsük el: Piastri éppen a bajnoki harc kellős közepén volt akkor” – mondta a holland a svájci Blick kérdésére válaszolva.

Verstappen még bizonytalan a Red Bull új autóját illetően

Verstappen a 2026-os szezonban érvénybe lépő új technikai korszak kapcsán a Red Bull idei autójáról is megszólalt.

„2026-ra még nehezebb lenne bármit is előre megmondani. Senki sem tudja igazán, mire számíthatunk az új autókkal vagy a motorral.

A barcelonai teszten valószínűleg többet leszünk a garázsban, mint a pályán. Egyelőre csak tanulni fogunk”

– árulta el a négyszeres világbajnok.

A holland sztár által említett teszt január 26. és 30. között zajlik majd Spanyolországban, a Circuit de Barcelona-Catalunya pályán, zárt kapuk mögött. Az F1-es csapatok ekkor találkoznak először élesben az új szabályrendszer alapján épített autóikkal, amelyek a technikai előírások teljes megújulása révén jelentős mértékben különböznek a korábbi versenygépektől.

