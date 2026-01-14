A 2025-ös Forma-1-es idényben a McLaren mindkét pilótája az utolsó futamig esélyes volt a vb-címre, akárcsak a Red Bull sztárja, Max Verstappen, akire a saját csapattársa nem jelentett veszélyt. A trófea végül Lando Norrishoz került, de a brit istállónak komoly dilemmát okozott, hogy két versenyzője közül melyiket helyezze előtérbe. Monzában Oscar Piastrinak kellett „behódolnia”, csapata arra kérte az ausztrált, hogy húzódjon félre és adja át a pozícióját Norrisnak, aki az istálló lassú kerékcseréje miatt került hátrányba.
Verstappen sosem tenné meg azt, amire Piastrit kényszerítették
Verstappen az esetről határozott véleményt formált, a holland leszögezte, hogy neki esze ágában sem volna hasonlóképpen cselekedni.
„Biztosan nem.
Ha egyszer megteszed világos magyarázat nélkül, akkor lényegében eladod a lelked. A csapat utána azt tehet veled, amit akar.
És ne felejtsük el: Piastri éppen a bajnoki harc kellős közepén volt akkor” – mondta a holland a svájci Blick kérdésére válaszolva.
Verstappen még bizonytalan a Red Bull új autóját illetően
Verstappen a 2026-os szezonban érvénybe lépő új technikai korszak kapcsán a Red Bull idei autójáról is megszólalt.
„2026-ra még nehezebb lenne bármit is előre megmondani. Senki sem tudja igazán, mire számíthatunk az új autókkal vagy a motorral.
A barcelonai teszten valószínűleg többet leszünk a garázsban, mint a pályán. Egyelőre csak tanulni fogunk”
– árulta el a négyszeres világbajnok.
A holland sztár által említett teszt január 26. és 30. között zajlik majd Spanyolországban, a Circuit de Barcelona-Catalunya pályán, zárt kapuk mögött. Az F1-es csapatok ekkor találkoznak először élesben az új szabályrendszer alapján épített autóikkal, amelyek a technikai előírások teljes megújulása révén jelentős mértékben különböznek a korábbi versenygépektől.
Kapcsolódó cikkek