Már 2024 ősze óta lehet tudni, hogy Will Courtenay távozik a Max Verstappent is foglalkoztató Red Bull F1-es csapatától, és a konstruktőri bajnokságban rivális McLaren istállójához csatlakozik, az akkori tervek szerint azonban erre csak 2026 közepén került volna sor. A Red Bullnál eleinte stratégiamérnökként, majd 2010 óta a versenystratégiáért felelős vezetőként dolgozó Courtenay vasárnap este közzétett bejegyzése alapján azonban már az új idény elejétől kezdve a wokingiakat fogja segíteni, méghozzá új pozícióban: sportigazgatóként.

Will Courtenay (balra) az eredetileg tervezett időpont előtt távozik a Red Bull F1-es csapatától a McLarenhez

Fotó: FRANK AUGSTEIN / POOL

Will Courtenay: Red Bull helyett McLaren

„Örömmel közlöm, hogy új pozíciót kezdek sportigazgatóként a McLaren Racingnél! A Red Bull Racingnél töltött 22 évem (amelyből az utolsó 15 évet a versenystratégiáért felelős vezetőként töltöttem) után izgatottan mondhatom, hogy új kihívásba vágok bele – írta a brit szakember. – Szeretnék hatalmas köszönetet mondani mindenkinek, akivel a Red Bullnál együtt dolgoztam. Rengeteg nagyszerű barátra tettem szert, és remélem, sokatokkal továbbra is találkozunk majd a paddockban.

Hihetetlen bő két évtized volt, most azonban már nagyon várom, hogy beilleszkedjek az új szerepembe és csapatomba.

Remélhetőleg még sok új barátot szerezzek, miközben mindent megteszek azért, hogy segítsem a McLarent abban, hogy a következő években is folytassa a közelmúlt sikereit."

A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella még a 2024-ben történt igazolásnál azt mondta Will Courtenay-ról, hogy „tapasztalata, profizmusa és motorsport iránti szenvedélye ideális jelöltté teszik őt, hogy Forma-1-es sportszakmai részlegünk vezetését rábízzuk”. Kérdés, hogy az idéntől érvényes szabályváltozásokkal együtt is sikerül-e a legeredményesebb csapatnak maradniuk a wokingiaknak, immáron a brit sportigazgatóval kiegészülve.

A McLarennek nem mellesleg nem Courtenay az első igazolása a Red Bulltól: a korábban az energiaitalosoknál dolgozó Rob Marshall 2024 elején főtervezőként állt munkába a riválisnál.