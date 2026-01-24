A Williams hivatalosan azért nem vesz részt a jövő heti barcelonai tesztelésen, mert az istállónál úgy döntöttek, hogy az FW48-cal – a Williams 2026-os versenyautójával – különböző teszteket, illetve szimulációs futtatásokat hajtanak végre, hogy ezzel is törekedjenek az autó maximális teljesítményének eléréséhez.

Úgy tűnik, van még mit csiszolni a Williams 2026-os F1-es autóján

Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

Sajtóértesülések szerint azonban az áll a brit istálló távolmaradásának hátterében, hogy az új autónak egyelőre nem sikerült átmennie a törésteszteken.

Bajban van a Williams?

A Williams eközben folytatja a felkészülést a jövő hónapban Bahreinben megrendezésre kerülő két, egyenként háromnapos előszezoni tesztre

Izgatottan várjuk, hogy a következő hetekben pályára gurulhassunk, és szeretnénk megköszönni minden szurkolónknak a folyamatos támogatást – rengeteg minden vár ránk 2026-ban”

– olvasható a Williams közleményében, melyben hangsúlyozzák, hogy továbbra is a lehető legnagyobb teljesítmény elérésén dolgoznak.

Statement from Atlassian Williams F1 Team. pic.twitter.com/N4O1F6cgUz — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) January 23, 2026

A jövő heti hivatalos teszt kulcsfontosságú a mezőny számára. A Forma-1 minden idők egyik legnagyobb technikai szabályváltozásain megy keresztül, ami szinte az autó minden elemét közvetlenül vagy közvetve érinti. Nagyobb szerepet kap az elektromos hajtás, az autók kisebbek és könnyebbek lesznek, valamint a fenntartható üzemanyagot és aktív aerodinamikát is bevezetik.

A tesztek célja, hogy a csapatok ellenőrizzék az autó és annak rendszerei megfelelően működnek-e. A jövő heti teszten nem kötelező a részvétel, és az sem elvárás, hogy a csapatok minden napon pályára hajtsanak.

A McLaren legalább a barcelonai tesztelés második napjáig nem fog pályára gurulni, így több időt nyernek a tervezés finomhangolására és a teljesítmény növelésére.

Más csapatok, például az Audi, az Alpine és a Cadillac már túl vannak saját hivatalos tesztjeiken.