Rendkívüli

Ukrajna ismét fenyeget: Orbán Viktort börtönbe küldenék

Fontos

Ha Ukrajna tovább keménykedik, akkor áram sem lesz náluk

Kellemetlen helyzetbe került a Mercedes Forma-1-es csapatának pilótája. Andrea Kimi Antonelli San Marinóban közúti balesetet szenvedett, melyet követően ideiglenesen bevonták a jogosítványát.

A második Forma-1-es szezonjára készülő 19 éves Andrea Kimi Antonelli egy hónappal az új idény kezdete előtt az otthonához közel, San Marinóban szenvedett közúti balesetet.

Andrea Kimi Antonelli közúti balesetet szenvedett
Andrea Kimi Antonelli közúti balesetet szenvedett
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A fiatal olasz pilóta egy különleges, korlátozott példányszámban gyártott Mercedest vezetett, ám egy lejtős, kétsávos úton elvesztette uralmát az autó felett. A rendőrség közleménye szerint Antonelli az úttest jobb oldalán egy közlekedési táblának ütközött, ezt követően kétszer is nekicsapódott a szalagkorlátnak, végül egy támfalnak ütközve állt meg.

Andrea Kimi Antonelli jogosítványát bevonták

A hatóságok becslése alapján Antonelli Mercedese mintegy 144 méteren keresztül sodródott, mire megállt. Személyi sérülés nem történt, az olasz pilóta szerencséjére csekély volt akkor a forgalom, így sikerült elkerülnie a súlyosabb következményeket. 

Ettől függetlenül Antonelli ügyében vizsgálat indult, amelynek lezárásáig nem ülhet volán mögé. 

A rendőrség semmilyen konkrét adatot nem erősített meg azzal kapcsolatban, hogy a Mercedes F1-es versenyzője milyen sebességgel haladt, azonban az olasz közlekedési szabályok szigora miatt lehet félnivalója Antonellinek. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a megengedett sebességet legalább 60 km/órával túllépte, vagyis minimum 130 km/órával száguldozott a 70-es zónában, úgy elveszíti a jogosítványát, és csak újabb vizsga letétele után kaphatja vissza – számolt be róla a Motorsport.

SAKHIR, BAHRAIN - FEBRUARY 11: Mercedes drivers Kimi Antonelli (L) and George Russell (R), arrive at the track ahead of the pre-season testing sessions for the 2026 Formula 1 World Championship at the Bahrain International Circuit in Sakhir, Bahrain, on February 11, 2026. The pre-season tests are being held at the 5.4-kilometer circuit. Ayman Yaqoob / Anadolu (Photo by Ayman Yaqoob / Anadolu via AFP)
Antonelli jogosítványát ideiglenesen bevonták
Fotó: AYMAN YAQOOB / ANADOLU

A Forma-1-es mezőny jelenleg Bahreniben tesztel, a 2026-os idény március 6-án startol Ausztráliában. A sorozat 24 hétvégéből áll majd, a Magyar Nagydíjat pedig július 24-26-án rendezik a Hungaroringen.

