A második Forma-1-es szezonjára készülő 19 éves Andrea Kimi Antonelli egy hónappal az új idény kezdete előtt az otthonához közel, San Marinóban szenvedett közúti balesetet.

Andrea Kimi Antonelli közúti balesetet szenvedett

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A fiatal olasz pilóta egy különleges, korlátozott példányszámban gyártott Mercedest vezetett, ám egy lejtős, kétsávos úton elvesztette uralmát az autó felett. A rendőrség közleménye szerint Antonelli az úttest jobb oldalán egy közlekedési táblának ütközött, ezt követően kétszer is nekicsapódott a szalagkorlátnak, végül egy támfalnak ütközve állt meg.

Andrea Kimi Antonelli jogosítványát bevonták

A hatóságok becslése alapján Antonelli Mercedese mintegy 144 méteren keresztül sodródott, mire megállt. Személyi sérülés nem történt, az olasz pilóta szerencséjére csekély volt akkor a forgalom, így sikerült elkerülnie a súlyosabb következményeket.

Ettől függetlenül Antonelli ügyében vizsgálat indult, amelynek lezárásáig nem ülhet volán mögé.

A rendőrség semmilyen konkrét adatot nem erősített meg azzal kapcsolatban, hogy a Mercedes F1-es versenyzője milyen sebességgel haladt, azonban az olasz közlekedési szabályok szigora miatt lehet félnivalója Antonellinek. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a megengedett sebességet legalább 60 km/órával túllépte, vagyis minimum 130 km/órával száguldozott a 70-es zónában, úgy elveszíti a jogosítványát, és csak újabb vizsga letétele után kaphatja vissza – számolt be róla a Motorsport.

Antonelli jogosítványát ideiglenesen bevonták

Fotó: AYMAN YAQOOB / ANADOLU

A Forma-1-es mezőny jelenleg Bahreniben tesztel, a 2026-os idény március 6-án startol Ausztráliában. A sorozat 24 hétvégéből áll majd, a Magyar Nagydíjat pedig július 24-26-án rendezik a Hungaroringen.

