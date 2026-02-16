Live
A Forma-1 2026-os szezonjának újonca őszinte vallomást tett. Arvid Lindblad elárulta, miként nehezítette pályafutását az a betegsége, amellyel hosszú éveken át küzdött.

A svéd-brit származású, indiai gyökerekkel is rendelkező Arvid Lindbladot 13 éves korában karolta fel a Red Bull és bevette az utánpótlásprogramjába. A fiatal tehetségnél éppen ekkortájt diagnosztizálták a lisztérzékenységet, a betegség pedig rányomta a bélyegét a pályafutására.

Arvid Lindblad idén már a Forma-1-ben fog versenyezni
Arvid Lindblad idén már a Forma-1-ben fog versenyezni
Fotó: AFP/Carl De Souza

Arvid Lindblad most is akkora, mint 13 évesen

„Akkoriban teljesen kimerült voltam, állandóan fáradt, és igazából két évembe telt, mire helyrejöttem” – idézte fel a nehéz időszakot a 18 éves pilóta, aki idén tavasszal debütál a Forma-1-ben a Red Bull fiókcsapata, a Racing Bulls színeiben.

Lindblad fizikai fejlődését is jelentősen visszavetette a betegsége. A szervezete nem volt képes megfelelően felszívni a tápanyagokat, így a fiatal sportolónál a növekedés is megállt.

Valójában most is akkora vagyok, mint 13 évesen voltam. Az öcsém, aki most annyi idős, már magasabb nálam, 

és imádja a rögbit” – árulta el, hozzátéve, hogy bár kamaszként nehéz volt ezt feldolgoznia, ma már másként látja a helyzetet. 

„A Forma-1-ben nem feltétlenül hátrány, ha valaki kisebb termetű” – tette hozzá a Racing Bulls újonca.

Arvid Lindblad of the Visa Cash App RB Formula One Team races during Testing Day 3 of Formula 1 Pre-Season Testing 1 in Sakhir, Bahrain, on February 13, 2026. (Photo by Ahmad AlShehab/NurPhoto) (Photo by Ahmad AlShehab / NurPhoto via AFP)
Arvid Lindblad első F1-es szezonjára készül
Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

A Forma-1 2026-os idénye kevesebb mint egy hónap múlva, március 6-án startol Ausztráliában. A sorozat 24 hétvégéből áll majd, a Magyar Nagydíjat pedig július 24-26-án rendezik a Hungaroringen.

