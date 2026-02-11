A 2026-os Forma-1-es idényre alaposan megváltoztatták a technikai szabályokat. A Mercedes – a Red Bullal együtt – azért került a figyelem középpontjába a szezonrajt előtti időszakban, mert állítólag talált egy technikai újítást. A hírek szerint a Mercedes-erőforrás így képes 18:1-es kompresszióviszonyt használni üzemi hőmérsékleten – miközben a szabályok 16:1-es maximumot írnak elő. A helyzetet bonyolítja, hogy a méréseket az FIA csak akkor tudja elvégezni, amikor az autó hűvös és álló helyzetben van. A többi gyártó és csapat – köztük az Aston Martin – megoldást keres a kialakult helyzetre, mivel attól tartanak, hogy a Mercedes ezáltal jelentős előnyre tehet szert.

Az Aston Martin csapatfőnöke, Adrian Newey elfogult a Forma-1-es motortrükk-ügy kapcsán

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Az FIA döntésében bízik az Aston Martin

Az Aston Martin ebben a szezonban Honda motorokkal fog versenyezni, miután tavaly véget ért az együttműködése a Mercedesszel. A silverstone-i istálló csapatfőnöke és vezetőtervezője, Adrian Newey elismerte, hogy a témában nem tud teljesen pártatlan maradni. Amikor a Sky Sports kérdezte a véleményét az ügyben, Newey kijelentette:

Egyértelműen elfogult vagyok.

„Egy gyártót leszámítva mindenki egy oldalon áll. Hogy ez hogy fog végződni, azt majd Melbourne-ben megtudjuk” – fogalmazott Newey.

Az Aston Martin számára nem indult zökkenőmentesen az idei év, hiszen az AMR26 kódjelú autójuk – amelyet a hét elején mutattak be hivatalosan – késve érkezett meg a barcelonai bejáratásra. A csapat minden idők legrutinosabb versenyzőpárosával, az összesen 614 nagydíjat maguk mögött tudó Fernando Alonso, Lance Stroll kettőssel vág neki a 2026-os F1-es szezonnak. A kétszeres világbajnok spanyol pilóta – aki idén rekordot jelentő, 23. F1-es szezonját kezdi meg – azt mondta, bízik benne, hogy az FIA a megfelelő következtetésre jut, ugyanakkor hangsúlyozta: a csapat jelenleg elsősorban a saját feladataira összpontosít.

„Őszintén szólva nem igazán követtem az eseményeket. Így is elég sok kihívással nézünk szembe. Másfél napot tudtunk tesztelni Barcelonában, sok mindent meg kell még értenünk a saját dolgainkkal kapcsolatban. A médiából követjük az ügyet, ugyanakkor bízunk az FIA-ban.

Bármilyen döntés is születik majd, el fogjuk fogadni. Jó lenne, ha ugyanazok a szabályok vonatkoznának mindenkire. Kritikus fontosságú, hogyan alakul a szabálymódosítás első éve. Senki sem akarja, hogy a következő négy-öt évben egyetlen gyártónak legyen csak előnye, ezért tisztázni kell a dolgokat.

De ahogy mondtam, még nem igazán mélyedünk el a témában, vagy a döntésekben, mert sok más dolgokkal is kell még foglalkozni” – jelentette ki a 44 éves Fernando Alonso.