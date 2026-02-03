A 46 éves Jenson Button neve összeforrt a Hondával, hiszen karrierje során 142 futamon versenyzett japán motorral — többen, mint bárki más a Forma–1 történetében —, most pedig majd az Aston Martinnál bizonyíthat.

Jenson Button az Aston Martin márkanagyköveteként tevékenykedik a jövőben

Fotó: CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mi a célja Jenson Buttonnel az Aston Martinnak?

Rendkívül izgatottá tesz, hogy a csapat és a sport története szempontjából egy ennyire meghatározó időszakban csatlakozhatok az Aston Martinhoz”

– fogalmazott a világbajnok a bejelentés után.

Button számára az Aston Martin és a Honda 2026-ban induló gyári együttműködése különös jelentőséggel bír. Mint mondta, „a Hondával kötött gyári szintű megállapodás komoly vonzerőt jelentett számomra”, és már

alig várja, hogy tapasztalatát új szerepkörében is kamatoztathassa.

Welcome, Jenson.



2009 F1 World Champion @JensonButton joins Aston Martin Aramco as Team Ambassador under a multi-year agreement.



Find out more:https://t.co/f9lb6am83j pic.twitter.com/i5kQMf9SH3 — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 2, 2026

A brit versenyző tavaly búcsút intett az aktív autóversenyzésnek, miután a WEC sorozatban a Cadillac Jota színeiben teljesítette utolsó futamát. Most minden figyelmét az Aston Martinra fordítja, de továbbra is számíthatunk rá szakértőként a paddockban — immár zöld színekben.