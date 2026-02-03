Live
Erre nem sokan számítottak. Meglepetéssel szolgált az Aston Martin, amikor bejelentette, hogy több éves szerződést kötött a 2009-es Forma–1-es világbajnokkal, Jenson Buttonnel. A brit pilóta ezentúl a csapat márkanagyköveteként tevékenykedik.

A 46 éves Jenson Button neve összeforrt a Hondával, hiszen karrierje során 142 futamon versenyzett japán motorral — többen, mint bárki más a Forma–1 történetében —, most pedig majd az Aston Martinnál bizonyíthat.

Jenson Button az Aston Martin márkanagyköveteként tevékenykedik a jövőben
Jenson Button az Aston Martin márkanagyköveteként tevékenykedik a jövőben 
Fotó: CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mi a célja Jenson Buttonnel az Aston Martinnak?

Rendkívül izgatottá tesz, hogy a csapat és a sport története szempontjából egy ennyire meghatározó időszakban csatlakozhatok az Aston Martinhoz”

 – fogalmazott a világbajnok a bejelentés után.  

Button számára az Aston Martin és a Honda 2026-ban induló gyári együttműködése különös jelentőséggel bír. Mint mondta, „a Hondával kötött gyári szintű megállapodás komoly vonzerőt jelentett számomra”, és már 

alig várja, hogy tapasztalatát új szerepkörében is kamatoztathassa.  

A brit versenyző tavaly búcsút intett az aktív autóversenyzésnek, miután a WEC sorozatban a Cadillac Jota színeiben teljesítette utolsó futamát. Most minden figyelmét az Aston Martinra fordítja, de továbbra is számíthatunk rá szakértőként a paddockban — immár zöld színekben.  

