A 46 éves Jenson Button neve összeforrt a Hondával, hiszen karrierje során 142 futamon versenyzett japán motorral — többen, mint bárki más a Forma–1 történetében —, most pedig majd az Aston Martinnál bizonyíthat.
Mi a célja Jenson Buttonnel az Aston Martinnak?
Rendkívül izgatottá tesz, hogy a csapat és a sport története szempontjából egy ennyire meghatározó időszakban csatlakozhatok az Aston Martinhoz”
– fogalmazott a világbajnok a bejelentés után.
Button számára az Aston Martin és a Honda 2026-ban induló gyári együttműködése különös jelentőséggel bír. Mint mondta, „a Hondával kötött gyári szintű megállapodás komoly vonzerőt jelentett számomra”, és már
alig várja, hogy tapasztalatát új szerepkörében is kamatoztathassa.
A brit versenyző tavaly búcsút intett az aktív autóversenyzésnek, miután a WEC sorozatban a Cadillac Jota színeiben teljesítette utolsó futamát. Most minden figyelmét az Aston Martinra fordítja, de továbbra is számíthatunk rá szakértőként a paddockban — immár zöld színekben.