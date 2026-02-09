Az Aston Martin hétfőn este Szaúd-Arábiában leplezte le az előttünk álló idényre szánt F1-es autó festését, ezzel is elindítva új Forma-1-es korszakát, immár a Honda gyári csapataként.
A Lawrence Stroll tulajdonában lévő istálló igyekszik maximálisan kihasználni, hogy az új csapatfőnök, Adrian Newey áll az élén. A Mercedes ügyfélcsapatából a Honda erőforrásaira való váltást úgy jellemezték, mint ami nagyobb tervezési szabadságot és több lehetőséget nyit meg.
Alonso alig várja, hogy odalépjen az új Aston Martinnak
A korai jelek alapján az Aston Martin valóban élt is szabadság lehetőségével, ugyanis a múlt hónap végén rendezett barcelonai tesztelésen a tíz csapat közül a silverstone-i istálló autója tűnt a legradikálisabb megjelenésűnek.
A Williamst leszámítva az Aston Martin teljesítette a legkevesebb kört Barcelonában, mindössze 65-öt. Lance Stroll különösen balszerencsés volt, mivel az egész hét során csupán négy kört tudott megtenni a pályán.
A történtek miatt is jelentős volt az érdeklődés az első Adrian Newey által tervezett Aston Martin körül. Szaúd-Arábiában azonban még nem az AMR26-os autót mutatták be, csak annak festését, melynek dizájnján nem sokat változtattak. Az új F1-es autón kicsivel több a zöld felület, mellette pedig matt és neonzöld is helyet kapott rajta.
Az istállónál hangsúlyozták, hogy az AMR26 névre keresztelt autó egy sor, tudatosan meghozott tervezési döntés eredménye, amelyek célja egy olyan út kijelölése, amely a legmagasabb szinten való versenyzéshez, végső soron pedig a győzelemhez vezet.
Miután tavaly az Aston Martin hetedik helyen zárt a konstruktőri versenyben, idén abban bíznak az istállónál, hogy a Newey által tervezett autóval ott lehetnek a mezőny első felében.
Ez egy rendkívül izgalmas új fejezet az Aston Martin számára, miközben alkalmazkodunk az új szabályokhoz, az új erőforrásokhoz és az új ötletekhez. Lawrence-szel és Adriannel a csapat élén két olyan rendkívül eltökélt és versenyorientált ember áll, akikkel valaha találkoztam”
– mondta a kétszeres Forma-1-es világbajnok Fernando Alonso az AMR26 festésének bemutatásakor.
„Az elmúlt évek nem voltak könnyűek, de rengeteget tanultunk, és ez a tapasztalat mindig erősebbé tesz. Ebben a csapatban mindenki ugyanazzal az elszántsággal dolgozik azon, hogy versenyképes legyen, és látom, mennyi munka zajlik a háttérben annak érdekében, hogy olyan autónk legyen, amelyet az egész szezon során tovább tudunk fejleszteni” – folytatta a 44 éves pilóta, aki hozzátette, már nagyon várja, hogy a bahreini tesztelésen keményen odaléphessen az új autónak.
