Az Aston Martin hétfőn este Szaúd-Arábiában leplezte le az előttünk álló idényre szánt F1-es autó festését, ezzel is elindítva új Forma-1-es korszakát, immár a Honda gyári csapataként.

Leleplezték az Aston Martin F1-es autójának új festését

Fotó: Aston Martin Aramco F1 Team/X

A Lawrence Stroll tulajdonában lévő istálló igyekszik maximálisan kihasználni, hogy az új csapatfőnök, Adrian Newey áll az élén. A Mercedes ügyfélcsapatából a Honda erőforrásaira való váltást úgy jellemezték, mint ami nagyobb tervezési szabadságot és több lehetőséget nyit meg.

Alonso alig várja, hogy odalépjen az új Aston Martinnak

A korai jelek alapján az Aston Martin valóban élt is szabadság lehetőségével, ugyanis a múlt hónap végén rendezett barcelonai tesztelésen a tíz csapat közül a silverstone-i istálló autója tűnt a legradikálisabb megjelenésűnek.

A Williamst leszámítva az Aston Martin teljesítette a legkevesebb kört Barcelonában, mindössze 65-öt. Lance Stroll különösen balszerencsés volt, mivel az egész hét során csupán négy kört tudott megtenni a pályán.

A történtek miatt is jelentős volt az érdeklődés az első Adrian Newey által tervezett Aston Martin körül. Szaúd-Arábiában azonban még nem az AMR26-os autót mutatták be, csak annak festését, melynek dizájnján nem sokat változtattak. Az új F1-es autón kicsivel több a zöld felület, mellette pedig matt és neonzöld is helyet kapott rajta.

A moment in time.



Built on what came before. Designed for what comes after.



Our 2026 livery. Revealed. pic.twitter.com/gAFfo5bUYd — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 9, 2026

Az istállónál hangsúlyozták, hogy az AMR26 névre keresztelt autó egy sor, tudatosan meghozott tervezési döntés eredménye, amelyek célja egy olyan út kijelölése, amely a legmagasabb szinten való versenyzéshez, végső soron pedig a győzelemhez vezet.

Miután tavaly az Aston Martin hetedik helyen zárt a konstruktőri versenyben, idén abban bíznak az istállónál, hogy a Newey által tervezett autóval ott lehetnek a mezőny első felében.

Ez egy rendkívül izgalmas új fejezet az Aston Martin számára, miközben alkalmazkodunk az új szabályokhoz, az új erőforrásokhoz és az új ötletekhez. Lawrence-szel és Adriannel a csapat élén két olyan rendkívül eltökélt és versenyorientált ember áll, akikkel valaha találkoztam”

– mondta a kétszeres Forma-1-es világbajnok Fernando Alonso az AMR26 festésének bemutatásakor.