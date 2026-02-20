Az Aston Martin felkészülése nem mondható zökkenőmentesnek. A legendás Adrian Newey által tervezett autóval, főként a Honda részéről biztosított erőforrással súlyos problémák vannak. Mindez a bahreini tesztidőszak csütörtöki napján csúcsosodott ki, a kétszeres világbajnok Fernando Alonso csupán 68 kört tudott teljesíteni a szahíri pályán, ezt követően az autója leállt.

Súlyos gondok hátráltatják az Aston Martint

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Mi lehet a gond az Aston Martinnal?

A csütörtöki tesztnap egyetlen piros zászlóját követően az AMR26-os már nem is tért vissza az aszfaltra. A Honda péntek reggel adott ki rövid közleményt a helyzet kapcsán, de ezzel nem sikerült megnyugtatnia a brit csapat rajongóit.

A Fernando Alonsóval tegnap teljesített utolsó etapunk során egy, az akkumulátorhoz kapcsolódó problémát azonosítottunk,

amely befolyásolta az Aston Martin tesztprogramját” – közölte a japán gyártó, ráadásul a helyzetet még alkatrészhiány is súlyosbítja.

A pénteki tesztnapon csupán rövidített programot végző brit csapatnál a jelek szerint komoly gondok vannak, és ez rendkívül aggasztónak tűnik a hamarosan rajtoló, új technikai szabályokkal fűszerezett idény előtt.

A legendás Adrian Newey által tervezett autó egyelőre komoly gondokkal küzd

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Az Aston Martinnál a fejlesztésekre és a hibák kijavítására rendelkezésre álló idő vészesen fogy, hiszen a melbourne-i szezonnyitó március 6-án esedékes.

