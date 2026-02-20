Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Fontos

Itt a nagy pofára esés – nincs egyetértés Brüsszelben, kiborult a bili

Ezt látni kell!

Orbán Viktor elmondta, miért fog az egész világ Magyarországra irigykedni

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hamarosan kezdődik a Forma-1 2026-os szezonja, a mezőny jelenleg Bahreinben tesztel. Az Aston Martin csapatánál bőven van ok az aggodalomra, ugyanis az új autóval komoly gondok támadtak.

Az Aston Martin felkészülése nem mondható zökkenőmentesnek. A legendás Adrian Newey által tervezett autóval, főként a Honda részéről biztosított erőforrással súlyos problémák vannak. Mindez a bahreini tesztidőszak csütörtöki napján csúcsosodott ki, a kétszeres világbajnok Fernando Alonso csupán 68 kört tudott teljesíteni a szahíri pályán, ezt követően az autója leállt.

Fernando Alonso of Spain drives the (14) Aston Martin Aramco F1 Team AMR26 Honda during the Formula 1 Aramco Pre-Season Testing 1 2026 in Sakhir, Bahrain, on February 19, 2026 (Photo by Alessio Morgese/NurPhoto). (Photo by Alessio Morgese / NurPhoto via AFP)
Súlyos gondok hátráltatják az Aston Martint
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Mi lehet a gond az Aston Martinnal?

A csütörtöki tesztnap egyetlen piros zászlóját követően az AMR26-os már nem is tért vissza az aszfaltra. A Honda péntek reggel adott ki rövid közleményt a helyzet kapcsán, de ezzel nem sikerült megnyugtatnia a brit csapat rajongóit.

A Fernando Alonsóval tegnap teljesített utolsó etapunk során egy, az akkumulátorhoz kapcsolódó problémát azonosítottunk, 

amely befolyásolta az Aston Martin tesztprogramját” – közölte a japán gyártó, ráadásul a helyzetet még alkatrészhiány is súlyosbítja.

A pénteki tesztnapon csupán rövidített programot végző brit csapatnál a jelek szerint komoly gondok vannak, és ez rendkívül aggasztónak tűnik a hamarosan rajtoló, új technikai szabályokkal fűszerezett idény előtt.

Az Aston Martin csapatfőnöke, Adrian Newey elfogult a Forma-1-es motortrükk-ügy kapcsán
A legendás Adrian Newey által tervezett autó egyelőre komoly gondokkal küzd
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Az Aston Martinnál a fejlesztésekre és a hibák kijavítására rendelkezésre álló idő vészesen fogy, hiszen a melbourne-i szezonnyitó március 6-án esedékes.

Kapcsolódó cikkek

A Forma-1 világbajnoka a riválisának vallotta be: szakított a szuperszexi barátnőjével
Forradalmi újítással sokkolt a Ferrari, mindenkinek leesett az álla – videó
Kiderült, hogyan teheti boldoggá Verstappent a Red Bull

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!