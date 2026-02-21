Az Aston Martin felkészülése eddig finoman szólva sem volt zökkenőmentes. A legendás Adrian Newey által tervezett autóval, főként a Honda részéről biztosított erőforrással súlyos gondok vannak. A silverstone-i Forma-1-es csapat már a barcelonai teszt nagy részét is kihagyta, a probléma azonban a bahreini gyakorláson csúcsosodott ki.

Fernando Alonso Aston Martinja megadta magát Bahreinben

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

A kétszeres világbajnok Fernando Alonso csütörtökön csupán 68 kört tudott teljesíteni a szahíri pályán, ezt követően az autója motorhiba miatt leállt. Pénteken Lance Strollnak támadtak hasonló nehézségei, ugyanis a kanadai pilóta mindössze hat kört teljesített, majd két órával a zárónap vége előtt az istálló bejelentette, hogy véget ért számukra a tesztnap.

Gőzerővel dolgoznak az Aston Martin motorproblémáján

Az idei F1-es előszezon legnagyobb csalódását egyértelműen az Aston Martin okozta, amely nemhogy élmezőnyben sincs jelenleg, de egyelőre azon kell aggódnia a szezonnyitó előtt, hogy legalább az újonc Cadillacet megelőzze. A legnagyobb probléma egyértelműen a Honda számlájára írható, a japán motorgyártó pedig egyértelmű üzenetet küldött a szezon előtti utolsó Forma-1-es tesztnap után, amelyben leszögezte, hogy egyáltalán nem elégedett a látottakkal.

Honda admits that it has a been a tough test with Aston Martin in Bahrain. 👇



Shintaro Orihara, Trackside General Manager and Chief Engineer: “It has been an enduring week, but we extend our thanks to the team for their support trackside and everyone working in Japan and the UK… pic.twitter.com/GS2okA6URv — Jon Noble (@NobleF1) February 20, 2026

„A hét tesztjének az volt a legfőbb célunk, hogy növeljük a motor hatótáját, ellenőrizzük a megbízhatóságot és információkat gyűjtsünk. Utóbbi sikerült, azonban nem értük el a kívánt teljesítményt. Csütörtökön problémát tapasztaltunk a motorral, a zárónapon mindannyian azon dolgoztunk, hogy megtaláljuk a megoldást. A HRC Sakura, az AMRTC és a Bahreinben tartózkodó csapataink szorosan együttműködve vettek részt a terv kidolgozásában, annak ellenére, hogy az erőforrás néhány alkatrésze még hiányzik.

Kimerítő hét volt, de köszönettel tartozunk a csapatnak és mindenkinek, különösen azoknak, akik távolról próbálnak segíteni. Összességében jelenleg nem vagyunk elégedettek sem a teljesítményünkkel, sem pedig a megbízhatóságunkkal.

Azonban a sakurai, a Milton Keynes-i és a silverstone-i csapattal együtt közösen keressük a megoldást a problémára” – mondta a Honda pályaigazgató és főmérnöke, Shintaro Orihara, aki elismerte, hogy hátrányban vannak a riválisokkal szemben.