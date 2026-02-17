A Cadillac csapata a mezőny végén zárt a bahreini teszteken, de komoly műszaki probléma legalább nem hátráltatta az amerikai istállót, amit biztató jelként fog fel a vezetőség. Graeme Lowdon csapatfőnök szerint megbízható és ígéretes alapot sikerült letenniük a fejlődéshez, de leszögezte, hogy csodát azért az első idényben senki ne várjon tőlük.

A Cadillac újoncként vág neki a Forma-1 2026-os szezonjának

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Mire lesz képes a Cadillac a 2026-os F1-es szezonban?

Az amerikai istálló két rutinos versenyzővel, a mexikói Sergio Pérezzel és a finn Valtteri Bottasszal vág neki a közelgő szezonnak. Utóbbi öt rajthelyes büntetéssel kezdi az Ausztrál Nagydíjat, mivel a múltból még maradt egy elintézetlen ügye: a 2024-es évad szezonzáróján ütközött Kevin Magnussennel, de büntetését azóta nem tudta letölteni, mert utána egy évet kihagyott az elitsorozatban. A bahreini teszten Bottas egyéni szinten csak a 17. időt futotta a 22 indulóból, a Cadillac csapatfőnöke pedig izgatottan várja a folytatást, amivel kapcsolatban nem mert jóslatokba bocsátkozni.

„A szezon előtti tesztelés legérdekesebb része, hogy senki sem tudja pontosan, hol áll a többihez képest” – mutatott rá Lowdon, majd hozzátette, csodával érne fel, ha újonc csapatként figyelemreméltó eredményt tudnának nyújtani idén.

A Cadillac csapatfőnöke, Graeme Lowdon szerint

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

„Ugyanazokkal a fizikai törvényekkel kell dolgoznunk, mint a többi csapatnak, ugyanabban a pénzügyi keretben, és mi úgy érezzük, sikerült úgy elindulnunk, hogy legyen mire építenünk.

Ez szerintem egy új csapattól a legtöbb, amit reálisan el lehet várni – kivéve, ha valami csoda történik”

– nyilatkozta.

A Forma-1 2026-os idénye kevesebb mint egy hónap múlva, március 6-án startol Ausztráliában. A sorozat 24 hétvégéből áll majd, a Magyar Nagydíjat pedig július 24-26-án rendezik a Hungaroringen.

Kapcsolódó cikkek