Christian Horner a 2025-ös Brit Nagydíjat követően, július 9-én távozott a Red Bull Forma-1-es csapatától, miután az istálló vezetése úgy döntött, hogy nem vele képzeli el a jövőt. A Bikásokat a 2005-ös szezon óta erősítette a szakember, aki a szakítás óta többször is beszélt a kirúgásának körülményeiről, de most kendőzetlen őszinteséggel szólalt meg a Netflix Drive to Survive nevű sorozat legújabb évadában.

Christian Horner jelenleg is a visszatérésén dolgozik

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Christian Horner nem fogta vissza magát

Az 52 éves szakember a Netflix kamerái előtt foglalta össze a távozásához vezető eseményeket, kezdve az Osztrák Nagydíj után történtekkel.

„Megérkeztünk Silverstone-ba, Max megszerezte a pole-t, de végül ötödikként ért célba” – nyilatkozta Horner a Netflix Drive to Survive legújabb évadában. „Huszonnégy órával később megkerestek, hogy vegyek részt egy londoni megbeszélésen, ahol közölték velem, hogy operatív szinten attól a pillanattól kezdve már nem veszek részt a Red Bull irányításában.”

Horner valódi veszteségként élte meg a kirúgást, elmondása szerint hirtelen történt minden, az pedig kifejezetten fáj neki, hogy el sem tudott búcsúzni a csapattól.

Sosem képzeltem, hogy ebbe a helyzetbe kerülök, és az azonnali reakciód, amikor egy ilyen sz.ros szendvicset tesznek eléd, az az, hogy: „B.sszák meg!”.

BREAKING: Christian Horner is to exit Red Bull Racing with immediate effect#F1 pic.twitter.com/v50mwnBlV6 — Formula 1 (@F1) July 9, 2025

Horner azóta is a visszatérésén dolgozik

„Elvettek tőlem valamit, ami nem az én döntésem volt, és ami nagyon értékes volt számomra. Én mindig megtettem minden tőlem telhetőt. A legjobbamat adtam a csapatomért, azokért az emberekért, akiket képviseltem, de a teljesítmény nem volt olyan erős, mint korábban” – tette hozzá. A Red Bull egykori sikerkovácsa egy korábbi nyilatkozatában elismerte, hogy Forma-1-es karrierjét még nem tekinti lezártnak, azonban ha újra beszállna, akkor csak egy győztes projektbe.

„Csak akkor térek vissza, ha olyan emberekkel dolgozhatok együtt, akik ugyanannyira vágynak a győzelemre, mint én. És nem alkalmazott szeretnék lenni, hanem partner. De majd elválik, hogy alakul. Nem sürget semmi. Nem érzem úgy, hogy bármit is muszáj lenne csinálnom” – fogalmazott.

Hornert azóta több csapattal is összeboronálta a sajtó, állítólag a Ferrari, a Cadillac és a Haas sem zárkózott el alkalmazásának gondolatától, ám a legnagyobb érdeklődést az Alpine mutatta, sőt a franciák tanácsadója, Flavio Briatore tárgyalásokról is beszélt.