„Úgy érzem, még maradt bennem valami, amit nem valósítottam meg a Forma–1-ben” – mondta Christian Horner. „Nem olyan módon ért véget, ahogyan szerettem volna, de nem fogok csak úgy visszatérni bármibe. Csak akkor térek vissza, ha olyasvalamiben vehetek részt, ami képes nyerni.”

Christian Horner visszatérhet az F1-be?

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Horner 2025 nyarán, a Brit Nagydíjat követően távozott a Red Bull éléről, amelyet több mint húsz éven keresztül irányított. Távozása sokakat meglepett, helyét Laurent Mekies vette át. Ezután a brit csapatvezető visszavonult a nyilvánosságtól, miközben pletykák sora kezdett keringeni arról, hol folytathatja pályafutását.

Nevét összefüggésbe hozták többek között a Ferrarival, a Cadillackel és a Haasszal, de a legtöbb hír az Alpine irányába mutatott. Flavio Briatore, a francia csapat tanácsadója és Horner régi barátja megerősítette: tárgyalások zajlanak egy kisebbségi tulajdonrész megvásárlásáról.

Az sem maradt visszhang nélkül, hogy Horner nemrég Párizsban találkozott az FIA elnökével, Mohammed bin Szulajmmal – ez újabb találgatásokat indított el a visszatéréséről – írja a Motorsport.

Horner azonban kijelentette, hogy pusztán a jelenlét kedvéért nem térne vissza a paddockba.

Nem akarok ott lenni csak úgy, szerep nélkül”

– hangsúlyozta. Ugyanakkor elismerte, hogy a sportág és az emberek hiányoznak neki: „Hiányzik a Forma–1, hiányoznak az emberek, az a csapat, amit felépítettem. Huszonegy fantasztikus évet töltöttem a sportban, rengeteg futamot és bajnokságot nyertem, és nagyszerű emberekkel dolgozhattam együtt – versenyzőkkel, mérnökökkel, partnerekkel. Ha most befejezném, elégedett lehetnék. Nem kell feltétlenül visszatérnem.”

A korábbi csapatfőnök hozzátette: csak akkor vágná bele újra, ha nem alkalmazottként, hanem partnerként dolgozhatna, méghozzá olyan környezetben, ahol osztoznak a siker iránti elhivatottságban.