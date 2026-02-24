A Forma-1-es Williams istálló az 1996-ban megnyert világbajnoki cím 30. évfordulóján jelentette be, hogy Damon Hill nagykövetként visszatér Grove-ba.

Damin Hill 1996-ban világbajnoki címet nyert a Williamsszel

Fotó: Eric Cabanis/AFP

A legendás brit pilóta kulcsszerepet játszott a Williams istálló aranykorában a 1990-es évek közepén. Damon Hill kezdetben két szezonon át volt teszt- és tartalékversenyző a Williamsnél, majd 1993-ban versenyzői ülést kapott, és még abban a szezonban Magyarországon megszerezte pályafutása első futamgyőzelmét.

Damon Hill visszatér a Williamshez

Egy évvel később a brit pilóta oroszlánrészt vállalt a Williams konstruktőri világbajnoki címének megszerzésében, ráadásul ő maga is közel került a világbajnoki címhez, azonban a szezon utolsó futamán egy legendás ütközés döntött a vb-címről, ami végül Michael Schumacherhez került.

Ez volt az egyik híres, ellentmondásos epizód a Forma-1 történetében. Egy a sok közül. Nem számítottam arra, hogy Michael kész lenne kiütni, amikor éppen megelőzöm. Most azt mondanám, hogy erről biztosan beszélnénk a csapatnál, mert meg kell nyerni a világbajnokságot és ők nem fogják hagyni, hogy megelőzzük őket. Hogy az ő helyében mit tettem volna? Nem tudom”

– elevenítette fel a történteket a brit pilóta.

Damon Hill nagyokat harcolt Michael Schumacherrel

Fotó: Patrick Kovarik/AFP

Damon Hill 1996-ban ért fel a csúcsra. Abban a szezonban nyolc győzelmet aratott, így ő lett az első olyan Forma-1-es világbajnok, akinek már az édesapja is magasba emelhette a trófeát.

A Williamsnél töltött négy szezon során Damon Hill összesen 21 futamot nyert, 20 pole-pozíciót szerzett és 19-szer volt az övé a leggyorsabb kör. Emellett kétszer is elnyerte a BBC Sports által életre hívott év embere díjat.

A Williams számomra rendkívül különleges hely, itt történtek karrierem meghatározó pillanatai. Hihetetlenül szerencsésnek érzem magam, hogy része lehettem ennek a sportnak, és elérhettem azt, amit elértem. A nagykövetként való visszatérés igazi megtiszteltetés. Ez lehetőség arra, hogy ünnepeljük a csapat történelmét, és ápoljuk az örökségét és jövőjét”

– mondta a nagykövetségről a legendás F1-es pilóta.

Damon Hill nagykövetként tér vissza a Williamshez

Fotó: Qian Jun/Paddocker/NurPhoto via AFP

A brit pilóta nagykövetként most korábbi csapattársához, Jacques Villeneuve-höz csatlakozik, aki 1997-ben szintén világbajnoki címet nyert a Williamsszel.