Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az 1996-os Forma-1-es világbajnoki cím megszerzésének 30. évfordulójában a legendás brit pilóta visszatér a Williams istállóhoz. A 65 éves Damon Hill a jövőben nagykövetként segíti majd a Williams csapatot.

A Forma-1-es Williams istálló az 1996-ban megnyert világbajnoki cím 30. évfordulóján jelentette be, hogy Damon Hill nagykövetként visszatér Grove-ba. 

British Williams-Renault driver Damon Hill (C) talks to an unidentified engineer from his team in the pits of the Paul-Ricard circuit in Le Castellet, during William's pratice session, on March 02, 1994. Damon Hill remained in Williams-Renault until 1996, the year he won his first and only Formula One Championship's title, after finishing second behind his great rival, Michael Schumacher, both in 1994 and 1995. (Photo by Eric CABANIS / AFP)
Damin Hill 1996-ban világbajnoki címet nyert a Williamsszel
Fotó: Eric Cabanis/AFP

A legendás brit pilóta kulcsszerepet játszott a Williams istálló aranykorában a 1990-es évek közepén. Damon Hill kezdetben két szezonon át volt teszt- és tartalékversenyző a Williamsnél, majd 1993-ban versenyzői ülést kapott, és még abban a szezonban Magyarországon megszerezte pályafutása első futamgyőzelmét. 

Damon Hill visszatér a Williamshez

Egy évvel később a brit pilóta oroszlánrészt vállalt a Williams konstruktőri világbajnoki címének megszerzésében, ráadásul ő maga is közel került a világbajnoki címhez, azonban a szezon utolsó futamán egy legendás ütközés döntött a vb-címről, ami végül Michael Schumacherhez került. 

Ez volt az egyik híres, ellentmondásos epizód a Forma-1 történetében. Egy a sok közül. Nem számítottam arra, hogy Michael kész lenne kiütni, amikor éppen megelőzöm. Most azt mondanám, hogy erről biztosan beszélnénk a csapatnál, mert meg kell nyerni a világbajnokságot és ők nem fogják hagyni, hogy megelőzzük őket. Hogy az ő helyében mit tettem volna? Nem tudom” 

elevenítette fel a történteket a brit pilóta. 

German driver Michael Schumacher (L) shakes hands with British driver Damon Hill after the final qualifying session of the Spain Formula One Grand Prix on October 15, 1994 at Jerez circuit. (Photo by Patrick KOVARIK / AFP)
Damon Hill nagyokat harcolt Michael Schumacherrel
Fotó: Patrick Kovarik/AFP

Damon Hill 1996-ban ért fel a csúcsra. Abban a szezonban nyolc győzelmet aratott, így ő lett az első olyan Forma-1-es világbajnok, akinek már az édesapja is magasba emelhette a trófeát. 

A Williamsnél töltött négy szezon során Damon Hill összesen 21 futamot nyert, 20 pole-pozíciót szerzett és 19-szer volt az övé a leggyorsabb kör. Emellett kétszer is elnyerte a BBC Sports által életre hívott év embere díjat.

A Williams számomra rendkívül különleges hely, itt történtek karrierem meghatározó pillanatai. Hihetetlenül szerencsésnek érzem magam, hogy része lehettem ennek a sportnak, és elérhettem azt, amit elértem. A nagykövetként való visszatérés igazi megtiszteltetés. Ez lehetőség arra, hogy ünnepeljük a csapat történelmét, és ápoljuk az örökségét és jövőjét” 

mondta a nagykövetségről a legendás F1-es pilóta. 

Damon Hill of Great Britain and 1996 F1 World Champion looks on during practice ahead of the F1 Grand Prix of Australia at Albert Park Circuit in Melbourne, Australia, on March 14, 2025. (Photo by Qian Jun/Paddocker/NurPhoto) (Photo by Paddocker / NurPhoto via AFP)
Damon Hill nagykövetként tér vissza a Williamshez
Fotó: Qian Jun/Paddocker/NurPhoto via AFP

A brit pilóta nagykövetként most korábbi csapattársához, Jacques Villeneuve-höz csatlakozik, aki 1997-ben szintén világbajnoki címet nyert a Williamsszel.

„Megtiszteltetés, hogy Damont köszönthetjük az Atlassian Williams F1 Teamnél Nagykövetként. Kevés ember képviseli a csapatot úgy, mint ő. Damon meghatározó szerepet játszott történetünk egyik legsikeresebb korszakában, világbajnok lett a Williamsszel, és egy olyan örökséget hagyott maga után, amely ma is inspirálja a csapatot” – mondta James Vowles csapatfőnök.

  • kapcsolódó cikkek:
Michael Schumacher öccse nekiment a korábbi F1-es világbajnoknak
Előkerült Damon Hill, és nem finomkodott, amikor szóba került Schumacher
Harmincéves a siker, ami Michael Schumacher legendás pályafutását elindította

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!