Az új szabályrendszer hatásairól szóló viták régóta napirenden vannak a szurkolók és a szakértők körében, ebbe a sorba állt most be David Coulthard is.

David Coulthard a focihoz hasonlította a Forma–1-et

Fotó: STEPHANIE TACY / NurPhoto

David Coulthard üzent a fanyalgóknak

Sokan attól tartanak, hogy a vártnál kevesebb helycsere unalmas versenyeket eredményezhet, Coulthard azonban másképp látja a helyzetet. A skót expilóta az Up To Speed podcastben futballhasonlattal érzékeltette álláspontját.

Én ezt nem értem. Ha a csapatod egy futballmeccsen 1-0-ra nyer, lejössz a pályáról, és azt mondod: »Ez egy jó meccs volt.« Ott sem látunk száz gólt, vagy annyi pontot, mint a kosárlabdában”

– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy más sportágakban sem a pontzápor a minőség egyetlen mércéje.

Coulthard szerint a Forma–1 lényegét nem az állandó előzések adják, hanem a sebesség és a technikai teljesítmény – írja a Motorsport.

Véleménye alapján a dominancia önmagában nem negatív jelenség, hanem a sportág természetes velejárója. „Ha a leggyorsabb autó áll a rajtrács elején, miért kellene bárkinek is megelőznie? A Forma–1 egész elve az: elöl a gyorsak, hátul a lassúak” – jelentette ki.

A korábbi pilóta arra is emlékeztetett, hogy a versenyek dinamikáját ritkán írja felül a véletlen. „A verseny elindul, de a leglassabb sosem fog előrejönni és nyerni. Csak meg kell nézni a sportág történelmét. Légy a leggyorsabb” – tette hozzá.

Saját pályafutásából merítve kiemelte, versenyzőként sem a látványos felzárkózás, hanem a pole pozíció és az élről rajtolás volt a cél.

Pilótaként a pole pozícióban akartam állni, hiszen különösen Monacóban a munka kilencven százaléka el volt végezve, ha az első kanyarban vezettem”

– mondta.

Coulthard szerint a sportág maradandó értékét nem a statisztikák, hanem a különleges, emlékezetes pillanatok adják. „Ezekről a felejthetetlen pillanatokról van szó, nem pedig a puszta számokról” – hangsúlyozta, majd legendás jeleneteket idézett fel. Felidézte Nigel Mansell ikonikus manőverét és Ayrton Senna monacói időmérős körét is, amelyek szerinte éppen azért maradtak emlékezetesek, mert kivételes minőséget képviseltek, nem pedig azért, mert sok hasonló akció történt.