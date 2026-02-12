Január végén Barcelonában köröztek a Forma-1-es mezőny új autói, ám mindezt még zárt kapuk mögött tették. Az F1-es csapatok jelenleg Bahreinben tartózkodnak, a hivatalos tesztelés pedig egyre több részletet fed fel a rajongók előtt.

Az F1-es pilóták, köztük a vb-címvédő Lando Norris, Bahreinben tesztelnek

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Hogy néz ki belülről Lando Norris új F1-es autója?

A szahíri aszfaltcsíkon végre élesben is megfigyelhető az új technika működése, az F1 pedig a hivatalos csatornáin megmutatta, miként fest belülről a McLaren világbajnokának, Lando Norrisnak az új versenygépe. Az MCL40-essel hasító brit sztár – immár az 1-es rajtszámmal ellátott – autóján a legfeltűnőbb változás a hanghatások terén mutatkozik meg. Az erőforrásoknál immár közelítünk az 50-50 százalékos megoszláshoz az elektromos és a belső égésű motor között, ami jelentős elmozdulás a tavalyi, 80-20-as arányhoz képest.

Our first onboard of 2026! 😍



Jump aboard Lando Norris' McLaren as he set the fastest time of day one 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/DjP6D5fbuc — Formula 1 (@F1) February 11, 2026

A felvétel a linkre kattintva is elérhető.

Norris belső kamerás felvételei a vezetési stílusban bekövetkezett változásokat is szemléltetik. A kanyarok megközelítésekor a „lift and coast” technika, vagyis a gázpedál korai felengedése szinte mindenhol tetten érhető, a kanyarodási sebesség pedig jól tükrözi a csökkentett leszorítóerőt – emelte ki a Motorsport.

A Forma-1-es idény március 6-án startol Ausztráliában, a sorozat 24 hétvégéből áll majd, a Magyar Nagydíjat pedig július 24-26-án rendezik a Hungaroringen.

