A hétszeres F1-es világbajnok, Lewis Hamilton produceri felügyelete mellett készült film hatalmas sikereket ért el, azóta, hogy tavaly nyáron bemutatták a mozikban. Világszerte 630 millió dolláros bevételt hozott, amivel az Apple eddigi legsikeresebb saját gyártású mozifilmje lett. Így nem meglepő, hogy bejelentették a folytatást.

Lewis Hamilton (b) producerként segítette Brad Pitt F1-es filmjét

Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

Folytatást kap Brad Pitt F1-es filmje

Az idén négy Oscar-díjra is jelölt F1 című film producere, Jerry Bruckheimer a Los Angelesben rendezett éves Oscar-ebéden elmondta, hogy már dolgoznak a folytatáson. Bruckheimer – aki legutóbb a Top Gun: Maverick című filmjével szerzett Oscar-jelölést – nem árulta el részleteket a bemutató és a szereplőgárdával kapcsolatban – vagyis egyelőre nem tudni, hogy a veterán Sonny Hayes karakterét megformáló Brad Pitt visszatér-e a második részre. Azt azonban leszögezte, hogy a 62 éves amerikai színész kulcsszerepet kap majd a szereplők kiválasztásában.

A stáb 2023-ban és 2024-ben két szezonon át kísérte végig a futamokat valódi versenyhétvégéken, valódi versenyzők között – többek között a Forma-1-es Magyar Nagydíjnak otthont adó Hungaroringen is megfordultak Pitték az APXGP nevezetű fikciós csapatukkal. A forgatások során igazi versenyautókat használtak – de F1-es helyett Formula-2-es versenyautókat vezettek, amelyeket a Mercedes úgy alakított át, hogy a lehető legjobban hasonlítsanak a csúcskategóriás modellekre.