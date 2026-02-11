Live
Putyinhoz titokzatos repülőgép indulhat – kiderült, kik ülhetnek rajta

Megnevezték Magyarország ellenségeit: súlyos támadásra készülnek

Tavaly nyáron mutatták be a mozikban a Brad Pitt főszereplésével készült Forma-1-es tematikájú mozifilmet. Az F1-film producere, Jerry Bruckheimer bejelentette, hogy hamarosan érkezik a második rész.

A hétszeres F1-es világbajnok, Lewis Hamilton produceri felügyelete mellett készült film hatalmas sikereket ért el, azóta, hogy tavaly nyáron bemutatták a mozikban. Világszerte 630 millió dolláros bevételt hozott, amivel az Apple eddigi legsikeresebb saját gyártású mozifilmje lett. Így nem meglepő, hogy bejelentették a folytatást.

Lewis Hamilton (b) producerként segítette Brad Pitt F1-es filmjét
Lewis Hamilton (b) producerként segítette Brad Pitt F1-es filmjét
Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

Folytatást kap Brad Pitt F1-es filmje 

Az idén négy Oscar-díjra is jelölt F1 című film producere, Jerry Bruckheimer a Los Angelesben rendezett éves Oscar-ebéden elmondta, hogy már dolgoznak a folytatáson. Bruckheimer – aki legutóbb a Top Gun: Maverick című filmjével szerzett Oscar-jelölést – nem árulta el részleteket a bemutató és a szereplőgárdával kapcsolatban – vagyis egyelőre nem tudni, hogy a veterán Sonny Hayes karakterét megformáló Brad Pitt visszatér-e a második részre. Azt azonban leszögezte, hogy a 62 éves amerikai színész kulcsszerepet kap majd a szereplők kiválasztásában.

A stáb 2023-ban és 2024-ben két szezonon át kísérte végig a futamokat valódi versenyhétvégéken, valódi versenyzők között – többek között a Forma-1-es Magyar Nagydíjnak otthont adó Hungaroringen is megfordultak Pitték az APXGP nevezetű fikciós csapatukkal. A forgatások során igazi versenyautókat használtak – de F1-es helyett Formula-2-es versenyautókat vezettek, amelyeket a Mercedes úgy alakított át, hogy a lehető legjobban hasonlítsanak a csúcskategóriás modellekre.

