A Haas a múlt heti F1-es barcelonai teszt során az összes csapat közül a harmadik legtöbb kört teljesítette. Esteban Ocon és csapattársa, Oliver Bearman felváltva vezetett a zárt kapuk mögött zajló három napos gyakorláson. A tesztelésről természetesen kiszivárogtak kétes megbízhatóságú képek, ennek lett az áldozata a francia pilóta is.

A Haas F1-es versenyzője, Esteban Ocon tisztázta a róla szóló pletykákat

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Sérülten tesztelt a Haas F1-es pilótája?

Ocon, aki télen térdműtéten esett át, az egyik nap a lelátón ült, és készült róla egy meglehetősen rossz minőségű kép, amelyen mankókat lehet felfedezni mellette. Több sem kellett az internet népének, egyből beindultak a találgatások, hogy a 2021-es Magyar Nagydíj győztese sérülten versenyzett Spanyolországban.

A Haas versenyzője kénytelen volt tisztázni a helyzetet, és elmagyarázta, hogy nem ő használt mankót, hanem az édesapja, aki a térdműtétje után lábadozott.

„Apámnak térdműtétje volt, és együtt megnéztük a féktávokat, hogy hogyan viselkednek az autók, hogyan záródnak az első szárnyak a 10-es kanyarban. Aztán hatalmas sztori lett ebből mivel nemrég nekem is megműtötték a térdem, de én már jól vagyok, és az orvosi csapat engedélyt adott, hogy vezessek. Mégis hogy a csudába tudnék F1-es autót vezetni mankóval? Ez a feltételezés egy kicsit sértő rám nézve” – fogalmazott Ocon, aki a minap új csapattársat kapott.

A francia pilóta elmondta, hasznos tapasztalatokra tett szert, miközben a lelátóról figyelte az autókat, és a pálya kulcspontjait megismerhette más szemszögből is.

A Forma-1-es idény március 6-án startol Ausztráliában, a sorozat 24 hétvégéből áll majd, a Magyar Nagydíjat pedig július 24-26-án rendezik a Hungaroringen.

