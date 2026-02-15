A 44 éves spanyol pilóta, Fernando Alonso szerint bizonyos kanyarok ma már messze nem jelentenek akkora kihívást, mint a korábbi években.

Fernando Alonso már szakácsokat vizionál a Forma-1-be

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Fernando Alonso nem boldog az újítások miatt?

Ennek oka az elektromos komponensek megnövekedett jelentősége, amely a fékezés és gyorsítás közötti energia-visszanyerést és -felhasználást teszi kulcsfontosságúvá – írja a Motorsport

„A kanyarokban ma már nem éri meg plusz energiát használni, mivel az egyenesekben sokkal nagyobb hasznot hoz. Ezért a nagysebességű kanyarokban, mint például a bahreini 12-es, akár 50 km/órával is lassabban fordulunk el, mint korábban” – magyarázta Alonso.

A bahreini pálya 12-es kanyarja korábban a leszorítóerő és a bátorság igazi fokmérője volt, most azonban más szempontok dominálnak. Alonso ironikusan fogalmazott:

Ma már nem akarunk ott energiát veszíteni. Ha 200 km/órával veszed be a kanyart 260 helyett, az autót szinte bárki el tudja vezetni – egy szakács is boldogulna vele. De nem ez a lényeg, hanem hogy az egyenesre spóroljuk az energiát.”

Nemrég Max Verstappen is markáns véleményt fogalmazott meg az új generációs autókról, amikor „szteroidon élő Formula E-khez” hasonlította őket. Alonso nem vitatta nyíltan a megállapítást, ugyanakkor óvatosságra intett:

„Érdemes megvárni az első pár futamot, mielőtt végleges ítéletet mondunk.”

Alonso hangsúlyozta, hogy a Forma–1 történetében nem példa nélküli az efféle átalakulás. Példaként Verstappen domináns időszakát említette:

„Két éve, amikor Max mindent megnyert, az aerodinamika döntött. Ő 280-nal fordult be a kanyarba, mi csak 250-nel, mert nem volt elég leszorítóerőnk. Akkor az döntött, most az energia.”

Bár az autók technológiailag fejlettebbek, Alonso nosztalgiával idézte fel pályafutása korábbi korszakát. „Abban az időszakban tisztán a vezetési tudás számított. Teljes gázzal mentél a kanyarban, kerested a határokat. Az volt az igazi adrenalin.”

A spanyol pilóta ugyanakkor kiemelte: a versenyzés iránti szenvedélye mit sem változott. „A végén ez még mindig a Forma–1. Lehajtjuk a sisakrostélyt, és megyünk. Néha elmegyünk a bahreini bérelhető gokartpályára – fantasztikus hely –, és ott is hatalmas élmény vezetni. A versenyzés iránti szeretet nem változott.”