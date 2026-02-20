A Ferrari monacói versenyzője a háromnapos teszt leggyorsabb, 1:31.992 perces köridejét autózta pénteken, közel kilenctized másodperccel megelőzve a vb-címvédő brit Lando Norrist, s több mint egy másodperccel jobb időt elérve, mint a harmadik helyen záró, négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen.

A Ferrari remekül zárta a pénteki tesztnapot Bahreinben

Fotó: Alessio Morgese/NurPhoto via AFP

A Ferrari talált valamit?

A szahíri pályán a legnagyobb meglepetést épp a Ferrari szállította még csütörtök azzal, hogy az autóinak hátsó szárnyának felső elemét 180 fokban megfordíthatóra készítették el.

A szakértők szerint az olaszok váratlan megoldása bizonyos pályákon körönként akár egy tizedmásodperces előnyt is jelenthet majd a csapatnak.

A tesztnap nagyon gördülékenyen zajlott, végigmentünk a programunkon, és minden tervezett elemet kipróbáltunk. Ami a teljesítményt illeti, még mindig nehéz pontosan megítélni, hol is állunk valójában, mert a csapatok rejtik a valódi formájukat”

– idézi a RacingNews365 a monacói pilótát.

Charles Leclerc remekelt a bahreini tesztelés pénteki napján

Fotó: Alessio Morgese/NurPhoto via AFP

A Ferrari úgy vág neki az idénynek, hogy véget szeretne vetni a 2008 óta tartó bajnoki cím nélküli időszakának. Azonban miután erősen zárták a tesztidőszakot, Leclerc hangsúlyozta, hogy nem hagyja magát elcsábítani egy ígéretes köridőtől.

Fontos, hogy ne koncentráljunk túlságosan a köridőkre, hanem az első futamra készüljünk. Lépésről lépésre fogunk építkezni, és megpróbáljuk megérteni, hogyan hozhatjuk ki a maximumot az autónkból. Rengeteg adatot kell még elemeznünk, mielőtt Melbourne-be érkezünk, és majd ott meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok”

– tette hozzá Charles Leclerc.

A világbajnoki idény a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal március 8-án kezdődik.