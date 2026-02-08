Arról már beszámoltunk az Origón, hogy a Forma-1 2026-os idénye egy hónap múlva rajtol, a csapatoknál gőzerővel zajlik a felkészülés az új szabályokkal teletűzdelt szezonra. Az első, zárt ajtók mögötti tesztidőszakra Barcelonában már sor került, a február 11-én kezdődő hivatalos teszteknek pedig Szahír ad otthont. Most az F1 illetékesei közzétettek egy rangsort, amelyben a Ferrari megelőzi a Red Bull csapatát.

A Ferrari áll ennek a rangsornak az élén a Forma-1-ben

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A Ferrari sokat köszönhet Lewis Hamiltonnak

A lenti lista az alapján rakta sorba a 2026-ban rajthoz álló csapatokat, hogy a pilótáik összesen eddig hányszor állhattak a dobogón. Így nézve nem meglepő, hogy a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonnal a soraiban a Ferrari toronymagasan verte a mezőnyt, még a négyszeres vb-győztest is foglalkoztató Red Bullt is.