A Ferrari mérnökei több új elemet is igyekeztek tesztelni a Forma-1-es bahreini tesztsorozat csütörtöki napján, s bár Lewis Hamilton csupán öt kört tudott teljesíteni motorhiba miatt, a szurkolók és a szakértők figyelmét így is sikerült felkeltenie. A hétszeres világbajnok versenyautóján ugyanis egy olyan szárnymegoldás jelent meg, amely nemcsak ledőlt (mint a DRS-nél), hanem szó szerint át is fordult az egyenesben.
Mindenkit sokkolt a Ferrari
Csütörtök délelőtt Lewis Hamilton vihette pályára a Ferrarit, s amikor beért vele az egyenesbe, akkor mindenkit sokkolt a különleges szárnykialakítása. A 2026-os szabálykönyv egyébként is nagy szabadságot biztosít a mérnököknek, ám eléggé látványos volt, amikor az SF-26 felső szárnylapja nemcsak lenyílt, hanem át is fordult. Hamilton mutatványát szerencsére rengeteg szemszögből megörökítették, de aztán begurult a garázsba, hogy mindössze öt kör megtétele után befejezze a délelőtti etapot. Később kiderült, hogy a technikai problémát motorhiba okozta.
A maranellói alakulat így jelentős lemaradással végzett a tabella tizedik helyén, de egy ellenfelet így is beelőzött Hamilton, a Cadillac versenyautóját hajtó Valtteri Bottast. Az újonc istálló ezúttal 58 kört tudott betenni a közösbe, ám a finn veterán leggyorsabb köre messze, több mint hat másodperccel elmaradt a riválisoktól.
Lando Norris nevéhez fűződött a délelőtt legtöbb és leggyorsabb köre is, a címvédő 72 alkalommal ment körbe, míg az időeredményt tekintve egyedül Max Verstappen tudta megközelíteni. Az F1 később a hivatalos X-oldalán emelte ki, hogy mindhárom szektorban a McLaren pilótája diadalmaskodott, ám a végsebességeket nézve az audis Gabriel Bortoleto vert meg mindenkit.
