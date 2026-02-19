Live
Javában zajlik a Forma-1-es bahreini tesztsorozat csütörtöki napja, amelynek elején nem akármilyen különlegességet láthattak a nézők. Éppen Lewis Hamilton ült a Ferrari volánja mögött, amikor az egyenesben nemcsak felnyílt, hanem teljesen át is fordult a versenyautó hátsó szárnylapja, ilyet pedig még biztosan nem láthattunk.

A Ferrari mérnökei több új elemet is igyekeztek tesztelni a Forma-1-es bahreini tesztsorozat csütörtöki napján, s bár Lewis Hamilton csupán öt kört tudott teljesíteni motorhiba miatt, a szurkolók és a szakértők figyelmét így is sikerült felkeltenie. A hétszeres világbajnok versenyautóján ugyanis egy olyan szárnymegoldás jelent meg, amely nemcsak ledőlt (mint a DRS-nél), hanem szó szerint át is fordult az egyenesben.

Ferrari's British driver Lewis Hamilton drives on the second day of the Formula One pre-season testing event at the Bahrain International Circuit in Sakhir on February 19, 2026. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)
Lewis Hamilton a Ferrari versenyautójában
Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Mindenkit sokkolt a Ferrari

Csütörtök délelőtt Lewis Hamilton vihette pályára a Ferrarit, s amikor beért vele az egyenesbe, akkor mindenkit sokkolt a különleges szárnykialakítása. A 2026-os szabálykönyv egyébként is nagy szabadságot biztosít a mérnököknek, ám eléggé látványos volt, amikor az SF-26 felső szárnylapja nemcsak lenyílt, hanem át is fordult. Hamilton mutatványát szerencsére rengeteg szemszögből megörökítették, de aztán begurult a garázsba, hogy mindössze öt kör megtétele után befejezze a délelőtti etapot. Később kiderült, hogy a technikai problémát motorhiba okozta.

A maranellói alakulat így jelentős lemaradással végzett a tabella tizedik helyén, de egy ellenfelet így is beelőzött Hamilton, a Cadillac versenyautóját hajtó Valtteri Bottast. Az újonc istálló ezúttal 58 kört tudott betenni a közösbe, ám a finn veterán leggyorsabb köre messze, több mint hat másodperccel elmaradt a riválisoktól.

Lando Norris nevéhez fűződött a délelőtt legtöbb és leggyorsabb köre is, a címvédő 72 alkalommal ment körbe, míg az időeredményt tekintve egyedül Max Verstappen tudta megközelíteni. Az F1 később a hivatalos X-oldalán emelte ki, hogy mindhárom szektorban a McLaren pilótája diadalmaskodott, ám a végsebességeket nézve az audis Gabriel Bortoleto vert meg mindenkit.

