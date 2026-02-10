A francia Isack Hadjar az előző szezonban a Racing Bulls színeiben mutatkozott be a Forma-1-ben, a magabiztos teljesítménye miatt pedig várható volt, hogy előtt-utóbb előléptetik a Red Bullhoz Max Verstappen csapattársának. Felipe Massa, a Ferrari egykori pilótája úgy véli, ez remek lehetőség a 21 éves versenyző számára, mivel az RB22 gyakorlatilag tiszta lappal indul.

A Ferrari legendás pilótája szerint Hadjar jókor került a Red Bullhoz

Fotó: Mauro Pimentel/AFP

Annak ellenére, hogy komoly kihívás vár a mindössze egyszeres dobogós versenyzőre, Massa támogatásáról biztosította, és úgy véli, Hadjar képes lesz a tanultakat hasznosítani, hogy kihozza magából a maximumot a Red Bullnál.

„Szerintem mindenkit lenyűgözött azzal, amit tavaly csinált. Fantasztikus éve volt: tanult, és sok versenyen nagyon jó teljesítményt nyújtott” – idézi a RacingNews365 a Speaking to paddocknak nyilatkozó brazilt.

Elképesztő lehetőséget kapott azzal, hogy a legfontosabb csapathoz, a Red Bullhoz került, ez természetesen óriási nyomással jár. Tudjuk, Max ott van mellette, de szerintem a tanulási és fejlődési folyamatra kell összpontosítania, hogy elérje azt a szintet, amelyre egy nap képes lehet”

– folytatta a 11-szeres Forma-1-es futamgyőztes.

Hadjar a négyszeres világbajnok Max Verstappen csapattársa lesz

Fotó: Mark Thompson/Getty Images via AFP

A váz és az erőforrás változásai, valamint az, hogy most már Laurent Mekies a Red Bull csapatfőnöke, arra késztették Massát, hogy elgondolkodjon: vajon az energiaitalos istálló képes lesz-e megoldani azokat a problémákat, amelyek Daniel Ricciardo 2018 végi távozása óta sújtják a második számú ülést.

Talán a megfelelő évben került a Red Bullhoz, mert most minden szabály más; minden megváltozott, így az autó vezetési módja is más- Lehet, hogy ez már nem az a Red Bull lesz, amely az elmúlt években volt, amikor a csapattársak nem tudták úgy vezetni az autót, mint Max. Szerintem most jó esélye van Hadjarnak arra, hogy egy kevésbé bonyolult autót kapjon, mint amilyenek az elmúlt években voltak”

– tette hozzá Felipe Massa, aki 2008-ban egyetlen ponttal bukta el a világbajnoki címet Lewis Hamiltonnal szemben.