Felipe Massa szerint Isack Hadjar a „megfelelő évben” került fel a Red Bullhoz, tekintettel a Forma-1 átfogó szabályváltozásaira és a 2026-os szezonra érkező teljesen új autókra. A Ferrari egykor pilótája dicsérte a francia versenyzőt, kiemelve, mennyire lenyűgöző volt a Racing Bulls színeiben futott bemutatkozó Forma-1-es idénye.

A francia Isack Hadjar az előző szezonban a Racing Bulls színeiben mutatkozott be a Forma-1-ben, a magabiztos teljesítménye miatt pedig várható volt, hogy előtt-utóbb előléptetik a Red Bullhoz Max Verstappen csapattársának. Felipe Massa, a Ferrari egykori pilótája úgy véli, ez remek lehetőség a 21 éves versenyző számára, mivel az RB22 gyakorlatilag tiszta lappal indul.

Felipe Massa, a Ferrari legendás pilótája szerint Hadjar jókor került a Red Bullhoz
A Ferrari legendás pilótája szerint Hadjar jókor került a Red Bullhoz
Fotó: Mauro Pimentel/AFP

A Ferrari legendája szerint Hadjar jókor került a Red Bullhoz

Annak ellenére, hogy komoly kihívás vár a mindössze egyszeres dobogós versenyzőre, Massa támogatásáról biztosította, és úgy véli, Hadjar képes lesz a tanultakat hasznosítani, hogy kihozza magából a maximumot a Red Bullnál.

„Szerintem mindenkit lenyűgözött azzal, amit tavaly csinált. Fantasztikus éve volt: tanult, és sok versenyen nagyon jó teljesítményt nyújtott” – idézi a RacingNews365 a Speaking to paddocknak nyilatkozó brazilt. 

Elképesztő lehetőséget kapott azzal, hogy a legfontosabb csapathoz, a Red Bullhoz került, ez természetesen óriási nyomással jár. Tudjuk, Max ott van mellette, de szerintem a tanulási és fejlődési folyamatra kell összpontosítania, hogy elérje azt a szintet, amelyre egy nap képes lehet” 

– folytatta a 11-szeres Forma-1-es futamgyőztes. 

DETROIT, MICHIGAN - JANUARY 15: Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing and Isack Hadjar of France and Oracle Red Bull Racing look on from the stage during the Red Bull Racing season launch at Michigan Central Station on January 15, 2026 in Detroit, Michigan. Mark Thompson/Getty Images/AFP (Photo by Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Hadjar a négyszeres világbajnok Max Verstappen csapattársa lesz
Fotó: Mark Thompson/Getty Images via AFP

A váz és az erőforrás változásai, valamint az, hogy most már Laurent Mekies a Red Bull csapatfőnöke, arra késztették Massát, hogy elgondolkodjon: vajon az energiaitalos istálló képes lesz-e megoldani azokat a problémákat, amelyek Daniel Ricciardo 2018 végi távozása óta sújtják a második számú ülést.

Talán a megfelelő évben került a Red Bullhoz, mert most minden szabály más; minden megváltozott, így az autó vezetési módja is más- Lehet, hogy ez már nem az a Red Bull lesz, amely az elmúlt években volt, amikor a csapattársak nem tudták úgy vezetni az autót, mint Max. Szerintem most jó esélye van Hadjarnak arra, hogy egy kevésbé bonyolult autót kapjon, mint amilyenek az elmúlt években voltak” 

– tette hozzá Felipe Massa, aki 2008-ban egyetlen ponttal bukta el a világbajnoki címet Lewis Hamiltonnal szemben. 

