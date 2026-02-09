A bokszutcai kihajtásokat figyelve már az első napokban szembetűnő volt, mennyire megváltozott a rajtolási procedúra a Forma–1-ben.

Komoly kihívássá váltak az állórajtotok a 2026-os Forma–1-es autókkal

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Lehetetlenné vált az állórajt a Forma–1-ben?

Az autók hosszabb ideig, magasabb fordulatszámon pörögnek a kuplung fogáspontján, ám az elrugaszkodás pillanatában ez az erő nem alakul át azonnali gyorsulássá.

Gyakran egy rövid megtorpanás következik, ami különösen sebezhetővé teszi a versenyzőket a rajt első méterein

– írja a Motorsport.

A problémát maguk a pilóták is nyíltan elismerik. Lando Norris szerint a 2026-os technika gyakorlatilag lenullázta a hibahatárt.

A rajtolás mostantól egy jelentősen kényesebb feladat lesz, és egyértelműen bonyolultabb, mint amit az elmúlt években megszoktunk”

– fogalmazott a McLaren brit versenyzője.

A nehézségek hátterében három tényező áll: a V6-os erőforrások átalakulása, az energiamenedzsment további szigorítása, valamint a rajtokra vonatkozó új, kifejezetten 2026-ra szabott szabályok. Ezek közül technikai szempontból az MGU-H eltörlése jelenti a legnagyobb változást. Ez az egység korábban elektromosan pörgette fel a turbófeltöltőt, így az azonnal készen állt a maximális teljesítmény leadására.

„Nincs már meg az a tökéletes akkumulátor-támogatásunk, amivel áthidalhatnánk ezeket a bizonytalan teljesítménylyukakat” – magyarázta Norris.

Az MGU-H hiányában két megoldás maradt volna a turbólyuk kezelésére: az MGU-K használata, amely azonban értékes energiát emészt fel, illetve a motor fordulatszámának magasan tartása. A rajtnál azonban az előbbi opció szabályilag tiltott.

A technikai szabályzat 5.2.19-es cikkelye kimondja, hogy álló helyzetben az MGU-K csak negatív nyomatékkal működhet, vagyis kizárólag töltésre használható.

Ráadásul a rajt után sincs azonnali elektromos mentőöv. Az 5.2.12-es cikkely szerint az MGU-K csak 50 km/h elérése után kapcsolódhat be, így ha a pilóta akár minimálisan is elszámolja a kuplung, a turbónyomás és a motorfordulat kényes egyensúlyát, nincs lehetősége korrigálni.

Mindezt tovább súlyosbítja az energiafelhasználás stratégiai dilemmája. A 2026-os autóknál az energiamérleg rendkívül szoros, ezért az első métereken elhasznált töltés később komoly hátrányt jelenthet.