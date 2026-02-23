A „Minden a pályán dől el” szlogennel elindított kampány középpontjában a díjnyertes Forma–1-es mozifilm egyik főszereplője, Damson Idris áll.

Damson Idris harangozta be a Forma–1 történetének egyik legnagyobb váltását

Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

Tényleg minden megváltozik a Forma–1-ben?

A színész provokatív felütéssel indít a kisfilm elején,

megkérdőjelezve, vajon a nézők valóban ismerik-e a Forma–1 világát, majd játékosan arra biztatja a rajongókat, hogy gondolják ezt át újra.

A videóban ezt követően a címvédőként érkező Lando Norris ragadja magához a szót, aki egyértelmű üzenetet fogalmaz meg az új érával kapcsolatban:

mostantól minden megváltozik. A pörgős montázsban feltűnik többek között a négyszeres világbajnok Max Verstappen, az újonc Arvid Lindblad, valamint a rajtrács további meghatározó alakjai is.

A promóciós anyagok nem csupán látványosak, hanem hangsúlyosan az átalakulás nagyságára is felhívják a figyelmet – írja a Motorsport. A sportág kereskedelmi vezetője, Emily Prazer szerint a 2026-os szezon mérföldkő lesz a szériában.

To mark the start of the 2026 Formula 1® season, which begins in Melbourne, Australia on 6 March, the sport has launched its "All To Drive For" campaign, featuring internationally acclaimed actor, Damson Idris, and all 22 of the Formula 1 drivers.



Watch below, and for more… pic.twitter.com/MIzejte5rS — F1 Media (@F1Media) February 22, 2026

A 2026-os szezon elhozza a Forma–1 új generációját az új autókkal, új motorokkal és egy teljesen új vezetési stílussal. Ez a legnagyobb átalakulás, amit a sportágunk valaha látott, a játéktér pedig kiegyenlítődött, miközben minden résztvevő azért küzd, hogy a legjobb autót és teljesítményt nyújtsa”

– fogalmazott Prazer.

A szakember kiemelte, hogy a kampány célja a régi és az új rajongók megszólítása egyaránt. „A kampány a régi és az új rajongókat is arra hívja, hogy csatlakozzanak egy olyan időszakban, amikor minden kör kiszámíthatatlan, és minden a pályán dől el” – tette hozzá.

A Forma–1 tehát egyértelmű üzenetet küldött: az új korszak küszöbén a megszokott erőviszonyok felborulhatnak, és minden eddiginél nagyobb szerep jut a pályán nyújtott teljesítménynek.