Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij nem áll le, ismét a Barátság kőolajvezetéket támadta Ukrajna – videó

Kínos!

Vasárnapi dupla égés: senki sem volt kíváncsi Magyar Péter haknijára

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ez ütött! A Forma–1 egy látványos, libabőrös kedvcsinálóval harangozta be a sportág történetének egyik legnagyobb váltását. A frissen bemutatott, hatvan másodperces videó a sorozat új korszakát vezeti fel, dinamikus képsorokon villantva fel a világbajnoki mezőny sztárjait és a vadonatúj felállást.

A „Minden a pályán dől el” szlogennel elindított kampány középpontjában a díjnyertes Forma–1-es mozifilm egyik főszereplője, Damson Idris áll.

Damson Idris harangozta be a Forma–1 történetének egyik legnagyobb váltását
Damson Idris harangozta be a Forma–1 történetének egyik legnagyobb váltását
Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

Tényleg minden megváltozik a Forma–1-ben?

A színész provokatív felütéssel indít a kisfilm elején,

 megkérdőjelezve, vajon a nézők valóban ismerik-e a Forma–1 világát, majd játékosan arra biztatja a rajongókat, hogy gondolják ezt át újra.

A videóban ezt követően a címvédőként érkező Lando Norris ragadja magához a szót, aki egyértelmű üzenetet fogalmaz meg az új érával kapcsolatban: 

mostantól minden megváltozik. A pörgős montázsban feltűnik többek között a négyszeres világbajnok Max Verstappen, az újonc Arvid Lindblad, valamint a rajtrács további meghatározó alakjai is.

A promóciós anyagok nem csupán látványosak, hanem hangsúlyosan az átalakulás nagyságára is felhívják a figyelmet – írja a Motorsport. A sportág kereskedelmi vezetője, Emily Prazer szerint a 2026-os szezon mérföldkő lesz a szériában.

A 2026-os szezon elhozza a Forma–1 új generációját az új autókkal, új motorokkal és egy teljesen új vezetési stílussal. Ez a legnagyobb átalakulás, amit a sportágunk valaha látott, a játéktér pedig kiegyenlítődött, miközben minden résztvevő azért küzd, hogy a legjobb autót és teljesítményt nyújtsa”

 – fogalmazott Prazer.

A szakember kiemelte, hogy a kampány célja a régi és az új rajongók megszólítása egyaránt. „A kampány a régi és az új rajongókat is arra hívja, hogy csatlakozzanak egy olyan időszakban, amikor minden kör kiszámíthatatlan, és minden a pályán dől el” – tette hozzá.

A Forma–1 tehát egyértelmű üzenetet küldött: az új korszak küszöbén a megszokott erőviszonyok felborulhatnak, és minden eddiginél nagyobb szerep jut a pályán nyújtott teljesítménynek.

Pokolian kínos lett a kirúgott F1-es pilóta visszatérése, lángokban állt alatta a Red Bull
„Pokolian jó szezon lesz" – Lewis Hamilton az év végére nyolcszoros világbajnok lesz?
Ez nagyot szólna: együtt versenyezne a három Forma-1-es világbajnok
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!