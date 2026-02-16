Hétfőn hivatalosan is bejelentették, hogy a barcelonai Circuit de Catalunya továbbra is a Forma-1-es versenynaptárban marad.
Marad a barcelonai Forma-1-es futam, de új néven
A formula1.com szerint az idei szezontól, Barcelonai-Katalán Nagydíj lesz a verseny neve, miután a Spanyol Nagydíj Madridba költözik. A döntés értelmében Barcelona - ahol a tavalyi versenyhétvégére 300 ezren látogattak ki - és a belgiumi Spa-Francorchamps a jövő évtől 2032-ig felváltva ad otthont F1-es versenyhétvégének.
Spa 2026-ban, 2027-ben, 2029-ben és 2031-ben rendez majd nagydíjat, míg Barcelona a köztes években tér vissza.
Az 1991-ben épült barcelonai pálya közismert a gyors és lassú kanyarok különleges kombinációjáról, többek között a négyszeres világbajnok Max Verstappen is itt aratta pályafutása első Forma-1-es győzelmét, még 2016-ban.
Idén június 14-én rendezik a katalán főváros futamát, a Belga Nagydíjat pedig július 19-én, egy héttel a Magyar Nagydíj előtt.
