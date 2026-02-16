Live
A barcelonai pálya 2028-ban, 2030-ban és 2032-ben is Forma-1-es futamnak adhat otthont, miután meghosszabbították a szerződését úgy, hogy Belgiummal felváltva rendezhet Grand Prix-t - közölte hétfőn az F1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media.

Hétfőn hivatalosan is bejelentették, hogy a barcelonai Circuit de Catalunya továbbra is a Forma-1-es versenynaptárban marad.

A Forma-1-es naptárban marad a barcelonai futam
A Forma-1-es naptárban marad a barcelonai futam
Fotó: GONGORA / NurPhoto

Marad a barcelonai Forma-1-es futam, de új néven

A formula1.com szerint az idei szezontól, Barcelonai-Katalán Nagydíj lesz a verseny neve, miután a Spanyol Nagydíj Madridba költözik. A döntés értelmében Barcelona - ahol a tavalyi versenyhétvégére 300 ezren látogattak ki - és a belgiumi Spa-Francorchamps a jövő évtől 2032-ig felváltva ad otthont F1-es versenyhétvégének.

Spa 2026-ban, 2027-ben, 2029-ben és 2031-ben rendez majd nagydíjat, míg Barcelona a köztes években tér vissza.

Az 1991-ben épült barcelonai pálya közismert a gyors és lassú kanyarok különleges kombinációjáról, többek között a négyszeres világbajnok Max Verstappen is itt aratta pályafutása első Forma-1-es győzelmét, még 2016-ban.

Idén június 14-én rendezik a katalán főváros futamát, a Belga Nagydíjat pedig július 19-én, egy héttel a Magyar Nagydíj előtt.

