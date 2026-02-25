Jack Doohan – a legendás motorversenyző, Mick Doohan fia – a Forma-1 2025-ös idényét az Alpine-nál kezdte, azonban csupán hat versenyen állt rajthoz, ugyanis a csalódáskeltő eredmények miatt elvesztette az ülését.

Jack Doohan bízik benne, hogy a következő évben visszatérhen a Forma-1-be

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Már a szezon előtt voltak találgatások azzal kapcsolatban, hogy mikor cserélik le az eredetileg tartalékversenyzőnek leigazolt, az előző szezonban a Williamsnél beugróként remeklő és komoly anyagi háttérrel is rendelkező Franco Colapintóra. Doohan sorsa az Alpine-nál végül a Miami Nagydíj után pecsételődött meg, igaz a múlt év végéig teszt- és tartalékversenyzőként a csapat tagja maradt.

Jack Doohan nehéz időszakon ment keresztül a Forma-1-ben

A Netflix F1-es sorozatának pénteken érkező új évadában egy külön részt szentelnek az ausztrál versenyző menesztésére, amelyben Doohan őszintén beszél benne nehézségeiről és megrázó élményekről. A fiatal pilóta elárulta, hogy a 2025-ös Miami Nagydíj előtt többször is halálos fenyegetéseket kapott – vélhetően Franco Colapinto rajongóitól – amelyekben azt ígérték neki, hogy ha nem adja át a helyét, akkor „levágják az összes végtagját”.

„Komoly halálos fenyegetéseket kaptam a Miami Nagydíjra…” – mondta a sorozatban. „Azt írták, megölnek, ha nem adom fel az ülésemet. Hat vagy hét olyan e-mailt is kaptam, hogy ha Miamiban még mindig az autómban ülök, akkor minden végtagomat levágják. Szerdán a kib*szott barátnőmmel és az edzőmmel voltam, mire három fegyveres férfi jelent meg körülöttünk – fel kellett hívnom a rendőri kíséretemet, hogy rendet tegyenek” – tette hozzá Doohan, aki egy másik interjúban őszintén elismerte, hogy ilyen körülmények között nem élvezte túlságosan a 2025-ös évad első felét.

Nem tudtam élvezni, hogy Forma–1-es versenyző vagyok, vagyis nem tudtam élvezni valamit, amiről olyan régóta álmodtam. Szóval, igen, eléggé sz*r volt”

– magyarázta.

Doohan a hónap elején új esélyt kapott, így ebben a szezonban a Haas tartalékpilótája lesz.

A Drive to Survive nyolcadik évada pénteken ékezik a Netflixre, éppen egy héttel a 2026-os F1-es szezon nyitóhétvégéje előtt.