A Mercedest vezető Kimi Antonelli autózta a leggyorsabb köridőt a bahreini Szahírban pénteken, a Forma-1-es világbajnoki sorozat szezon előtti első hivatalos tesztelésének harmadik napján. A formula1.com beszámolója szerint a 19 éves olasz pilóta 1:33.669 perc alatt teljesítette a pályát, ezzel megelőzte csapattársát, a délelőtt folyamán még a legjobban teljesítő George Russellt.

A Forma-1-es csapatok nagyüzemben tesztelnek

Fotó: AYMAN YAQOOB / ANADOLU

A Forma-1-es új idény hamarosan kezdődik

A gyakorlás harmadik idejét a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton érte el a Ferrari volánjánál. Az időknek ugyanakkor még nincs túlzottan nagy jelentőségük, a versenyzők és a csapatok ugyanis elsősorban a jelentős szabálymódosításoknak megfelelően megépített új konstrukciók alapos kiismerésével foglalkoztak Bahreinben.

A legtöbb időt a McLarent erősítő, ausztrál Oscar Piastri töltötte a teszteléssel, aki 150 kört tett meg a zárónapon. Szahírban a jövő héten szerdától péntekig ismét gyakorolnak a csapatok. A világbajnoki idény március első hétvégéjén kezdődik Ausztráliában.