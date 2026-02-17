Live
Liam Lawson törölte az eszközeiről a közösségi oldalakat. A Racing Bulls új-zélandi Forma-1-es pilótája korábban rengeteg támadás kapott, de amióta távol tartja magát a közösségi oldalaktól, sokkal jobban érzi magát.

Az új-zélandi Forma-1-es pilóta a 2023-es szezonban debütált a száguldó cirkuszban, amikor az ausztrál Daniel Ricciardót helyettesítette öt hétvégén át az AlphaTauriban. Egy évvel később hat futamon is rajthoz állhatott a Racing Bulls színeiben Ricciardo elbocsátása után, majd a 2025-ös idényben megkapta a kirúgott Sergio Pérez ülését a Red Bullnál. 

Liam Lawson rengeteg támadást kapott a Forma-1-es debütálása óta
Liam Lawson rengeteg támadást kapott a Forma-1-es debütálása óta 
Fotó: Ayman Yaqoob/Anadolu via AFP

Lawsonnak komoly nyomással kellett megbirkóznia, ugyanis a felbukkanása után rengeteg gyűlölködő kommentet kapott, ezek pedig csak hatványozódtak, amikor két futam után elküldték a Red Bulltól. 

Forma-1 pilóta drasztikus döntést hozott

A 24 éves versenyző a Gypsy Tales című podcastműsorban elmondta, hogy az eszközeiről mostanra eltávolította az összes közösségi oldalt, és sokkal jobban érzi magát a mérgező közeg nélkül. Bár Lawson továbbra is posztol az Instagramon a rajongói, a barátai és a családja számára, a Twitteren közel egy éve nem aktív.

Sokkal, de sokkal jobb nélküle. Olyan mérgező hely tud lenni. Sajnálom az embereket, akik még benne vannak. Én korán elhagytam az iskolát, de úgy érzem, éppen akkor nőttem fel, amikor a közösségi média még nem volt ilyen hatalmas. Legalábbis Új-Zélandon a Facebook volt a fő, az Instagram akkor még elég új volt” 

mondta Lawson, aki megjegyezte, hogy Új-Zélandon az emberek bizonyos értelemben le vannak maradva. 

„De ez jó is így, mert mostanra már az iskolai zaklatást sem tudod elkerülni a közösségi média miatt, akkor sem, amikor hazamész” – folytatta Lawson, aki nincs egyedül a problémájával, hiszen korábban az olasz Andrea Kimi Antonellit is rendszeresen megtalálták az online térben. 

Mint ismert, a Katari Nagydíjon az olasz pilóta rossz kanyarvétele miatt Lando Norris megelőzte őt, és egy héttel később a McLaren brit versenyzője kétpontos előnnyel lett világbajnok a négyszeres címvédő Max Verstappen előtt. A loszaíli előzéssel Norris éppen két ponttal szerzett többet, márpedig pontazonosság esetén több futamgyőzelme miatt a Red Bull holland bajnokáé lett volna a vb-cím.

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 22: Kimi Antonelli of Mercedes and Max Verstappen of Red Bull attend the drivers parade prior to the F1 Grand Prix of Las Vegas at Las Vegas Strip Circuit on November 22, 2025 in Las Vegas, Nevada. Tayfun Coskun / Anadolu (Photo by Tayfun Coskun / Anadolu via AFP)
Antonellit halálosan megfenyegették az eset után
Fotó:  Tayfun Coskun/Anadolu via AFP

Lawson szerint a gyűlölködő kommenteket író emberek 99%-a sohasem lenne képes ugyanezt személyesen elmondani valakinek.

Az ilyen dolgok miatt most már nem is olvasom ezeket. Az emberek rengeteg negatív kommentet írnak olyan versenyzőkre vagy csapatokra, akiket nem kedvelnek, és rengeteg őrültséget mondanak. Ezeket a dolgokat személyesen soha nem mondanák el, és nem is lenne bátorságuk odamenni valakihez” 

– tette hozzá az új-zélandi pilóta.

