A 2026-os Forma-1-es idényre alaposan megváltoztatták a technikai szabályokat. Az új motorszabályok bevezetése előtt az általános hiedelem az volt, hogy a teljes mezőny majd a Mercedes hátát fogja nézni az új szezonban – köszönhetően annak a kiskapunak, amit a wokingi istálló talált. Az F1-es riválisok természetesen azonnal tiltakozni kezdtek, azonban az ötnapos barcelonai shakedown és a jelenleg is zajló bahreini teszt első napjai egészen más erősorrendről árulkodnak.

A Forma-1-es szezonrajt előtt a Mercedes miatt robbant ki motorvita

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Nincs most igazi favorit a Forma-1-ben?

A zárt kapuk mögött zajlott barcelonai gyakorláson a Ferrari hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton futotta a leggyorsabb kört, míg George Rusell teljesített a legtöbb kört, egymaga több mint 1200 km-t vezetett. A bahreini nyitónapon viszont már a címvédő Lando Norris volt a leggyorsabb a McLarennel. Ugyancsak a figyelem középpontjába került Max Verstappen, aki több erős kört is futott, a Red Bull motorja pedig meglepően jó teljesítményt nyújtott az egyenesekben. Nem véletlen, hogy a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff azt nyilatkozta, hogy szerinte egyetlen rivális motorja sem képes olyan energialeadásra, mint a Red Bull új erőforrása, sőt attól tart, hogy a saját motorjuk katasztrofális lesz.

A konstruktőri címvédő McLaren főtervezője, Rob Marshall azonban úgy véli, több F1-es csapatnak is megvannak a saját erősségeik, így némi meglepetésre egyelőre senki sem tudott komoly előnyre szert tenni.

Őszintén szólva, ami a leginkább szembetűnő, az az, hogy mennyire szoros a mezőny. Szinte biztos voltam benne, hogy valamelyik csapat előáll egy olyan csomaggal, ami már a legelejétől fogva remekelni fog, s ezáltal komoly előnyre tesz szert, de úgy tűnik, ez nem történt meg.

„Úgy tűnik, hogy most több jó csapat és versenyképes autó van a mezőnyben, legalábbis elsőre így fest a helyzet. Persze, nehéz megjósolni, hogy hosszútávon milyen lesz a teljesítmény, de bizonyos szinten azért már most is látszik. Szóval, azt hiszem, senki sem fog meglógni a mezőnytől. De hosszú még az út” – mondta a brit tervező.