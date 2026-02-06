Az F1-es versenyzők élete nem csupán a csillogásról szól, hiszen nyolc hónapon át utaznak öt kontinensen keresztül – többször csak egyhetes szünetekkel – , vagyis gyakorlatilag többet vannak úton, mint otthon. Pierre Gasly, az Alpine Forma-1-es pilótája azonban komoly elhatározásra jutott, és nemrég házat vásárolt magának Miamiban, közel 5 millió dollárért (1,6 milliárd forint).

Az Alpine Forma-1-es versenyzője, Pierre Gasly Miamiban vett luxusotthont

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Milliókat költött új otthonára a Forma-1-es pilóta

A 30 születésnapját éppen szombaton ünneplő francia versenyző egy négy hálószobás, négy fürdőszobás luxuslakást vett a Jean-Georges Miami Tropic nevezetű 49 emeletes toronyházban. Az ingatlan öt teljes emeletet foglal magába, beleértve a nyolcadik szinten lévő napozó teraszt, az ott lakók számára fenntartott éttermet és bárt, emellett privát lift, tetőtéri medence, könyvtár, gyümölcslébár, mini-piac, kávézó és ajándékbolt, valamint wellness-központ is található az épület területen.

Gasly a befektetéssel kapcsolatban úgy fogalmazott, egy sokat utazó Forma-1-es versenyző életében fontos, hogy olyan otthona legyen, amely részletgazdag és kényelmes.

„Attól a pillanattól kezdve, hogy adódott ez a lehetőség, természetesnek éreztem, hogy belevágok. F1-es pilótaként állandó mozgásban vagyok, így mindennél többet jelent egy olyan otthon, ahol minden apró részletre odafigyelnek” – mondta Gasly.

Hans Baumgartner, a Miami Real Investment elnöke kiemelte, hogy Gasly választása jól mutatja, mennyire értékeli a kimagasló építészetet és a kifinomult dizájnt, valamint azt a világszínvonalú életstílust, amit ez az ingatlan képvisel.