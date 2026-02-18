Az elmúlt években az esős versenyek rendre visszatérő problémát jelentettek a Forma-1-ben, ezért a Pirelli kész jelentős erőfeszítéseket tenni a megoldás megtalálása érdekében.

A Forma-1-es pilóták az utóbbi időben rengeteget kritizálták a Pirelli gumijait

Fotó: Paddocker/NurPhoto via AFP

Az előző két érában az autók által felvert vízpermet veszélyesen korlátozott látási viszonyokat eredményezett esőben, olyannyira, hogy az esőgumik szinte feleslegessé váltak.

A Pirelli megoldaná a Forma-1 rémálmát

A 2021-es Belga Nagydíjon olyan mértékű volt a vízpermet, hogy a futam mindössze néhány körből állt, mielőtt lefújták volna, a pilóták pontjait pedig felezték a futam után.

Bár az F1 és a FIA lépéseket tett annak érdekében, hogy elkerüljék az ehhez hasonló, abszurd helyzetek megismétlődését, még mindig sok mindent kell tisztázni és összehangolni a versenysorozat kizárólagos gumiszállítójával.

Mario Isola, a Pirelli motorsport-igazgatója arról beszélt, hogy a 2026-ra érkező új autók miként tehetik életképesebbé az esős futamokat.

Figyelembe véve, hogy az autók eltérőek, diffúzor nélkül – ami sok permetet juttatott a levegőbe – a látási viszonyok valószínűleg valamivel jobbak. Emellett a gumik kissé keskenyebbek, így kevesebb vizet vernek fel a levegőbe. Hogy ez elegendő lesz-e ahhoz, hogy a versenyigazgató engedélyezze a futamot vagy sem, azt nem tudom”

– idézi a RacingNews365 az olasz vezetőt.

Mario Isola szeretné, ha megoldást találnának az esőgumik problémájára

Fotó: Paddocker/NurPhoto via AFP

„Amit megpróbáltunk elérni, az az, hogy csökkentsük az átmeneti időtartamot az eső- és az intermediate (köztes) keverékek között, hogy az esőgumi használhatóbbá váljon. A lényeg az, hogy ha versenykörülmények között az a várakozás, hogy a pálya száradni fog, akkor a csapatok intermediate gumikat tesznek fel, mert minimalizálni akarják a boxkiállások számát. Tehát minden a körülményektől függ” – tette hozzá Mario Isola.