Lassan kezdődik az új szezon a száguldó cirkuszban. A 2026-os idény rengeteg újdonságot tartogat, de az első verseny előtt még szépen sorban mutatják be az új Forma-1-es kocsikat.
Legutóbb arról számoltunk be az Origón, hogy az ausztrál Jack Doohan az Alpine Forma-1-es istállótól való távozása után ebben a szezonban a Haas csapat tartalékpilótája lesz. Most nem pilótakérdést érintünk, hanem a Williams kocsik új festését, amellyel nekimennek az új esztendőnek.
A Forma-1-ben sok minden megváltozott
Ahogy a lenti képeken is látható, laikus szemmel nézve is rendkívül szép lett a Williams új verseny gépe, amellyel 2026-ban rajthoz áll majd.
