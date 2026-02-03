Live
Lassan kezdődik az új szezon a száguldó cirkuszban. A 2026-os idény rengeteg újdonságot tartogat, de az első verseny előtt még szépen sorban mutatják be az új Forma-1-es kocsikat.

Legutóbb arról számoltunk be az Origón, hogy az ausztrál Jack Doohan az Alpine Forma-1-es istállótól való távozása után ebben a szezonban a Haas csapat tartalékpilótája lesz. Most nem pilótakérdést érintünk, hanem a Williams kocsik új festését, amellyel nekimennek az új esztendőnek.

A Forma-1-es Williams 2026-ban így néz majd ki
A Forma-1-es Williams 2026-ban így néz majd ki
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A Forma-1-ben sok minden megváltozott

Ahogy a lenti képeken is látható, laikus szemmel nézve is rendkívül szép lett a Williams új verseny gépe, amellyel 2026-ban rajthoz áll majd.

 

